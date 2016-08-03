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Минская область преодолела миллионный рубеж по намолоту зерна

03 августа 2016 14:14
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Новости Беларуси. Есть первый миллион. Минская область к вечеру среды преодолела золотой рубеж по намолоту зерна.

Жатва в столичном регионе на экваторе, так что есть возможность удвоить круглую цифру. Средняя урожайность превысила 36 центнеров с гектара.

В области появился первый район со стотысячным намолотом зерна – Слуцкий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минской области есть и первые комбайнеры-двухтысячники. Оба механизатора работают в агрокомбинате «Снов» Несвижского района.

За общий каравай борются не только комбайнерскими экипажами, но и целыми семьями. Так, в Смолевичском районе на ниве работает династия хлеборобов –  семья Минич.

# Экономика # Уборочная кампания

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