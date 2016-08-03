Минская область преодолела миллионный рубеж по намолоту зерна

Новости Беларуси. Есть первый миллион. Минская область к вечеру среды преодолела золотой рубеж по намолоту зерна.

Жатва в столичном регионе на экваторе, так что есть возможность удвоить круглую цифру. Средняя урожайность превысила 36 центнеров с гектара.

В области появился первый район со стотысячным намолотом зерна – Слуцкий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области есть и первые комбайнеры-двухтысячники. Оба механизатора работают в агрокомбинате «Снов» Несвижского района.

За общий каравай борются не только комбайнерскими экипажами, но и целыми семьями. Так, в Смолевичском районе на ниве работает династия хлеборобов – семья Минич.