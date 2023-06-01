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Новости экономики за 01.06.2023

01 июня 2023 16:13
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Какие нововведения по таможенному оформлению транзита позитивно скажутся на бизнесе в Евразийском регионе? Какую сумму в национальной валюте держит на депозите один вкладчик – рассказали в Нацбанке. И какую продукцию представили белорусские производители на международной выставке в столице Казахстана?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАЭС УПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАНЗИТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

Изменения позволят полноценно реализовать электронный обмен информацией между таможенными органами государств союза и позитивно скажутся на бизнесе в регионе.

Новости экономики за 01.06.2023-1

Заполнять транзитную декларацию теперь можно будет как в виде электронного документа, так и на бумаге, при перевозке товаров двумя и более видами транспорта, а также при перемещении международных почтовых отправлений.

Элитный шоколад и мясную продукцию представила Беларусь на выставке InterFood Astana. Подробнее здесь.

С 1 ИЮНЯ В СТРАНЕ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ

С первого дня лета в стране подорожал проезд по платным дорогам. Обновили тарифы в первую очередь для грузоперевозчиков. Новые цены установлены для автомобилей с допустимой общей массой более 3,5 тонны.

Новости экономики за 01.06.2023-4

Изменят и тарифы на электронные виньетки – это своеобразные абонементы для водителей. Больше не прописан тариф для категории транспорта с допустимой общей массой до 3,5 тонны, для них оставили только виньетки. Не платят за проезд по платным дорогам Беларуси водители легковых авто, зарегистрированные в стране и ЕАЭС, владельцы мопедов и мотоциклов, независимо от страны регистрации.

Белорусы стали откладывать больше денег на рублевых вкладах. Подробнее здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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Белорусы стали откладывать больше денег на рублёвых вкладах
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Белорусы стали откладывать больше денег на рублёвых вкладах

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01 июня 2023 11:33

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