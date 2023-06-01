Новости экономики за 01.06.2023
Какие нововведения по таможенному оформлению транзита позитивно скажутся на бизнесе в Евразийском регионе? Какую сумму в национальной валюте держит на депозите один вкладчик – рассказали в Нацбанке. И какую продукцию представили белорусские производители на международной выставке в столице Казахстана?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ЕАЭС УПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАНЗИТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
Изменения позволят полноценно реализовать электронный обмен информацией между таможенными органами государств союза и позитивно скажутся на бизнесе в регионе.
Заполнять транзитную декларацию теперь можно будет как в виде электронного документа, так и на бумаге, при перевозке товаров двумя и более видами транспорта, а также при перемещении международных почтовых отправлений.
Элитный шоколад и мясную продукцию представила Беларусь на выставке InterFood Astana. Подробнее здесь.
С 1 ИЮНЯ В СТРАНЕ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ
С первого дня лета в стране подорожал проезд по платным дорогам. Обновили тарифы в первую очередь для грузоперевозчиков. Новые цены установлены для автомобилей с допустимой общей массой более 3,5 тонны.
Изменят и тарифы на электронные виньетки – это своеобразные абонементы для водителей. Больше не прописан тариф для категории транспорта с допустимой общей массой до 3,5 тонны, для них оставили только виньетки. Не платят за проезд по платным дорогам Беларуси водители легковых авто, зарегистрированные в стране и ЕАЭС, владельцы мопедов и мотоциклов, независимо от страны регистрации.
Белорусы стали откладывать больше денег на рублевых вкладах. Подробнее здесь.