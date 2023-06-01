Новости экономики за 01.06.2023

Какие нововведения по таможенному оформлению транзита позитивно скажутся на бизнесе в Евразийском регионе? Какую сумму в национальной валюте держит на депозите один вкладчик – рассказали в Нацбанке. И какую продукцию представили белорусские производители на международной выставке в столице Казахстана? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ЕАЭС УПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАНЗИТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ Изменения позволят полноценно реализовать электронный обмен информацией между таможенными органами государств союза и позитивно скажутся на бизнесе в регионе.

Заполнять транзитную декларацию теперь можно будет как в виде электронного документа, так и на бумаге, при перевозке товаров двумя и более видами транспорта, а также при перемещении международных почтовых отправлений. Элитный шоколад и мясную продукцию представила Беларусь на выставке InterFood Astana. Подробнее здесь. С 1 ИЮНЯ В СТРАНЕ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ С первого дня лета в стране подорожал проезд по платным дорогам. Обновили тарифы в первую очередь для грузоперевозчиков. Новые цены установлены для автомобилей с допустимой общей массой более 3,5 тонны.