Новости экономики за 02.03.2017

Новости Беларуси. Поручение о повышении зарплаты до 500 долларов уже выполнено в Минске и Солигорском районе. Еще год назад в стране не было населенных пунктов и районов с подобных средним уровнем доходов. Карта зарплат – у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

КАРТА ЗАРПЛАТ БЕЛОРУСОВ

Помимо Минска и Минского района речь идет о 10 районах страны. Это Речицкий, Жлобинский, Светлогорский, Мозырский, Осиповичский, Несвижский, Логойский, Смолевичский и Дзержинский районы. Самую большую прибавку за год – более 100 рублей – получили жители Жодино. Это связано с улучшением ситуации на градообразующем предприятии. По итогам января средняя зарплата по стране составила 720 рублей. Таковы данные Белстата.

КУРСЫ ВАЛЮТ

И о курсах валют на 3 марта. Евро вернулся к отметке в два рубля, доллар – 1 рубль 90 копеек, за сотню российских дают 3 рубля 25 копеек.

ГАЛЕТЫ ПО ГОСТУ

В Витебске стали производить армейские галеты. Они заменяют хлеб и могут храниться долгое время даже в экстремальных условиях. Печенье изготавливается по простой рецептуре по специальному ГОСТу с минимальным количествам жиров и сахара. Поставки налажены также в Россию. Первые 30 тонн уже отправлены заказчику.

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Беларуси представлены два ключевых проекта облачных технологий – Республиканский центр обработки данных и Республиканская областная платформа. Последняя не имеет аналогов на белорусском рынке, размещается на базе дата-центра и доступна в тестовом режиме государственным и коммерческим организациям. Использование национальной облачной платформы позволит государству снизить затраты на IT.

ПРАЗДНИЧНАЯ ФЛОРИСТИКА

В преддверии 8 Марта флористы и декораторы соревнуются не только в креативе, но и в ценах. Мы собрали стоимость самых необычных букетов. Итак, цена букета из фруктов – от 50 рублей, из игрушек – от 25 рублей, композиция из конфет – от 40 рублей. Цены на живые цветы растут с каждым днем: миниатюрную розу, выращенную в наших теплицах, сегодня можно купить от 2 рублей. В то же время как метровый цветок из Эквадора обойдется не менее 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.