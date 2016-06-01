Новости экономики за 01.06.2016

Новости Беларуси. Национальный статистический комитет опубликовал новые данные по внешней торговле Беларуси в первом квартале. В списках основных партнеров есть изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

Основным торговым партнером Беларуси по-прежнему является Россия. Практически половина нашего товарооборота приходится на восточного соседа. Вторую строчку занимает Украина. За первый квартал вместе наторговали на 740 миллионов долларов, и сальдо сложилось положительным для нашей страны, то есть продаем больше чем покупаем. Далее следует Польша – свыше 500 миллионов и Китай – без малого 485 миллионов долларов. А вот Казахстан сдал позиции и даже выпал из Топ-15 торговых партнеров Беларуси. Его место заняла Бельгия, экспорт в эту страну у нас вырос на 40%.

ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЗ НУЛЕЙ

Деноминация в мобильнике. В Беларуси появилось приложение для сотовых телефонов, которое поможет привыкнуть к новым купюрам. Программа способна преобразовать старый номинал в свежий. Достаточно лишь понести камеру к банкноте образца 2000-го года, как она тут же отразится на экране в виде купюры 2009-го. Кроме того, приложение умеет конвертировать валюты по новому курсу.

ОРЕЛ И РЕШКА

Поврежденные монеты не примут к оплате и обмену. Нацбанк предупреждает: в случае сильного износа изображения и надписи на аверсе, реверсе и гурте клиентам вернут копейки. Мелкие царапины, потертости, изменение форм, которые не мешают идентификации номинала монет, будут принимать. За обмен таких копеек и ветхих банкнот Нацбанк деньги не взимает.

TAX FREE

Польша увеличила чек для оформления Tax Free. Уже сегодня, чтобы получить возврат НДС, необходимо купить товаров на сумму более 300 злотых, это порядка 68 евро. Ранее на оформление Tax Free достаточно было потратить 200 злотых. Для сравнения в соседней Литве, чтобы получить возврат налога на добавленную стоимость, достаточно сделать покупку на 55 евро, то есть меньше, чем в Польше. К слову изменения не распространяются на уже оформленные чеки Tax Free.

Первые летние торги на валютно-фондовой бирже завершились укреплением белорусского рубля относительно российского. Последний подешевел на 1,4 и в четверг будет стоить 298,28. Доллар подорожал на 89 пунктов. Официальный курс на 2 июня – 19 877. Европейская валюта выросла – плюс 125 рублей. Завтра по Нацбанку – 22 140.