Новости экономики на РТР-Беларусь за 23.12.2022

Новости Беларуси. Заполняемость складов промышленной продукции в стране увеличивается, Беларусь предлагает сформировать в СНГ единую биржевую информбазу, а в отечественных здравницах ожидается новогодний туристический бум. Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

В СНГ предлагают создать единую базу биржевой информации С такой инициативой выступило руководство Белорусской универсальной товарной биржи. В современных условиях нарастает разрыв между Западом и СНГ, глобализация постепенно теряет актуальность, и на смену ей приходят региональные инициативы, которые влияют в том числе на развитие биржевых рынков. Поэтому главная задача для таких площадок – создать собственные ценовые ориентиры, которые будут влиять на решения участников торгов и установление оптимальной стоимости на товары. БУТБ предлагает собирать данные о ценах ключевых товаров на биржах стран Содружества. Позже из этого можно создать единый информационный ресурс. Брокеры из Беларуси уже сотрудничают по этому вопросу с коллегами из Санкт-Петербурга: анализируют товарные позиции, вырабатывают единые методы расчета котировок, индексов и других показателей.

В Беларуси растут запасы промышленной продукции Хватит и для внутреннего рынка и для экспорта. Данные опубликовал Белстат. Так, по итогам одиннадцати месяцев в хранилищах насчитывалось продукции на сумму более 8 миллиардов рублей – это почти наполовину больше, чем в такой же период годом ранее. Почти все запасы – 99 % – это товары предприятий обрабатывающей промышленности. Лидеры по заполняемости складов – Минск и столичный регион, где собрана продукция на 1 миллиард 700 миллионов рублей. При этом у страны нет недостатка в торговых партнерах. Главным импортером отечественной продукции остается Россия, поставки в которую, как ожидается, по итогам года превысят уровень 20 миллиардов долларов. А товары ведущих экспортных отраслей – сельхозпродукция и продовольствие – доставляются почти в сто стран мира.

В период зимних праздников белорусские здравницы традиционно пользуются высоким спросом Этот год не исключение: санатории будут заполнены на 100 %. Ожидаются более 22 тысяч посетителей, свыше половины из них – иностранцы. Наиболее популярные программы – двухнедельные туры с оздоровлением. Кроме широкого комплекса медуслуг, гостям представят праздничные программы: выступления артистов, мастер-классы народных промыслов, уличные гулянья и спортивные соревнования. Не обойдется без новогодних банкетов. В среднем один койко-день в белорусской здравнице обойдется в 93 рубля, а за участие в новогоднем банкете попросят около 200. По предварительным подсчетам, основные показатели отечественной системы санаториев вышли на допандемийный уровень, а по некоторым позициям превзошли его.