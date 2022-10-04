Новости экономики на РТР-Беларусь за 04.10.2022

Как с начала года изменился рынок страховых услуг в Беларуси? Какие сайты налоговая включила в список сомнительных? И насколько выросло производство пеллет в стране? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Взносы страховых компаний в Беларуси выросли на 3 %

Взносы страховых компаний за январь-август в Беларуси выросли на 3 %. По данным Министерства финансов, в январе-августе их общая сумма составила почти 1 миллиард 200 тысяч рублей. Увеличились уплаты как по обязательным, так и по добровольным видам страхования. Число последних на рынке по-прежнему наибольшее – около 65 % от общего числа договоров. Статус страховых агентов в стране есть более чем у 400 компаний, но непосредственно оказанием услуг занимается значительно меньше организаций. Производство пеллет за последние три года увеличилось почти в 20 раз

Котельные во всех лесхозах страны в течение года планируется перевести на пеллеты. Производство этого экотоплива за последние три года увеличилось почти в 20 раз. Такие цифры приводит Министерство лесного хозяйства. Активно строить новые линии по выпуску топливных гранул начали в апреле 2019 года. К этому дню возвели свыше 15 новых заводов, которые ежегодно производят более 300 тысяч тонн пеллет. В планах – нарастить выпуск до 350 тысяч тонн. Сырьем служит низкокачественная древесина и отходы деревообработки. Продукция пользуется спросом как внутри страны, так и за рубежом. Какие сайты налоговая включила в список сомнительных?