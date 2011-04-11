Николай Ладутько: Цены на сахар повышаться не будут!

Повышенный спрос на сахар и растительное масло в Минске спадет в ближайшие дни. Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

Тех запасов сахара, что сейчас есть на белорусских складах, хватит более чем на полгода для потребностей внутреннего рынка. Поэтому, по словам специалистов, ажиотаж на этот продукт ничем не обоснован. А чтобы обеспечить всех желающих сахаром и подсолнечным маслом, на этот период принято решение о бесперебойной работе складов в выходные дни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сахар представлен в достаточном количестве. Еще 2-3 дня— и все желающие, кто хотел купить сахар, смогут его купить.

Однозначная позиция руководства, премьер-министра: цены на сахар повышаться не будут.