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Николай Ладутько: Цены на сахар повышаться не будут!

11 апреля 2011 14:42
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Повышенный спрос на сахар и растительное масло в Минске спадет в ближайшие дни. Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

Тех запасов сахара, что сейчас есть на белорусских складах, хватит более чем на полгода для потребностей внутреннего рынка. Поэтому, по словам специалистов, ажиотаж на этот продукт ничем не обоснован. А чтобы обеспечить всех желающих сахаром и подсолнечным маслом, на этот период принято решение о бесперебойной работе складов в выходные дни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Сахар представлен в достаточном количестве. Еще 2-3 дня—  и все желающие, кто хотел купить сахар, смогут его купить.
Однозначная позиция руководства, премьер-министра: цены на сахар повышаться не будут.

# Экономика # Ладутько

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