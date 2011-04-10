По подсчетам Минэкономики, в Беларусь с начала года въехало машин более чем на $300 млн.

Белорусские таможенники работают в фактически экстремальном режиме. Причина – невероятный автомобильный ажиотаж на границе. Сложнее всего на белорусско-литовской границе. В ожидании повышения ввозных пошлин особо предприимчивые водители за сутки умудряются пересечь границу несколько раз.

За последние три месяца в Беларусь было ввезено больше авто, чем за половину 2010 года. Только в зоне действия Гродненской региональной таможни, к примеру, за январь оформили три тысячи автомобилей, а уже за март – более 10 тысяч. С 10-километровыми очередями не успевают справляться даже усиленные наряды таможни. Только погранпереход «Брузги» за смену проходит по 120 машин, вместо 40.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Увеличено количество сотрудников таможни, которые заняты именно оформлением приобретенных за границей транспортных средств. Практически делается все возможное, чтобы граждане быстрее прошли таможенный контроль.

Владимир в таких очередях бывал не раз. Перегонщик не по профессии – по ситуации. Понятное дело, все эти машины покупал не для себя лично – на продажу.

Владимир Котов, перегонщик:

С ближайшим регионом, Смоленском, у нас разница небольшая. Очень много людей едет из дальних регионов, того же Новосибирска, чтобы купить у нас, потому что там они намного дороже.

И это первый вариант заработка – продать машину в Россию. Сегодня на переполненных белорусских авторынках побеждает именно российская смекалка. Побеждает вопреки здравому смыслу и закону. То, что по льготным пошлинам в Россию можно ввозить только зарегистрированные в Беларуси до 2010 года машины с двигателем Евро-4, перекупщиков почти не тревожит.

Владимир Котов, перегонщик:

Люди не спрашивают ни класс евро, ни когда пригнана. Они видят авто и увозят его. Как они оформляют дальше, не знаю. Но, судя по объявлениям в Интернете, все возможно.

И действительно, виртуальное пространство просто пестрит выгодными предложениями. Оформить «кукольные» документы можно даже прямо на авторынке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Только вот соседи все жестче присматриваются к сертификатам, а дату ввоза проверяют уже не по справке, а непосредственно в таможенном регистре. Вот и спешат предприимчивые покупатели, пока серое окно не заколотили.

Анатолий Акантинов, член правления ОО «Гильдия маркетологов»:

Либо могут последовать какие-нибудь неожиданные вводные со стороны государства, в том числе, и России, либо ввезенные авто не до конца качественные.

Кстати, о качестве вопрос сейчас вообще не стоит. На близлежащих литовских авторынках сегодня выкупается все, что пока еще может ездить. Но большинство тех, кто все еще пытается заработать, уже припозднились.

Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:

Цена уже подскочила, потому что спрос россиян подтянул ее. Причем, не только у нас, но и в Литве. Все рискуют в том, что если Россия введет какие-либо ограничительные меры, эти цены быстро обвалятся.

А это дважды подставляет тех, кто сейчас просто напуган ажиотажем и пытается купить себе авто до 1 июля. С одной стороны, цены уже не рыночные. С другой – цветут обманы, подлоги и махинации. Все больше машин везут за собой из Европы криминальные хвосты. Только в апреле на белорусско-литовской границе задержали две угнанных иномарки, приобретенных в Литве. Для покупателя это деньги на ветер. А с начала года уже зафиксировано более 70 таких случаев.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Схема очень простая. Подделка регистрационных документов на транспортные средства и видоизменения идентификационных номеров, которые находятся на транспортном средстве. Естественно, без специальных познаний, без специальных технических средств выявить это достаточно сложно.

Еще больше проблем возникает у тех, кто хочет приобрести авто, предварительно не пощупав. В глобальной паутине сегодня процветает немало пауков-однодневок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Фирмы предлагают иномарки по заниженной цене, но запрашивают залог на виртуальный счет. Естественно, заплатив, никакой машины вы не получите. В Гродненской области таким образом своих накоплений лишились уже три человека.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Получателем выступают банковские структуры стран Африки или третьего мира. Человек перечисляет деньги и терпеливо ждет, когда ему перезвонят и скажут где забрать машину. Но, как только деньги перечислены, человек или абонент, с которым списывались, пропадает из Интернета.

И еще один случай дистанционной симпатии. Автомобиль своей мечты Дарья купила еще год назад. Но на волне всеобщего ажиотажа решила зачем-то мечте изменить.

Дарья Емельянович, водитель:

Поддалась этому волнению и решила купить еще один автомобиль. Тем более, карман не жмет. Пусть стоит. Мало ли по какой цене они потом будут.

Но новая любовь едва не увенчалась полным крахом.

Сегодня литовские автоумельцы могут не только любые документы выправить, но и даже машину из двух половинок собрать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И красиво покрасить. Жаль только, что долго эти половинки не проездят.

Владимир Котов, перегонщик:

Люди вывозят деньги за рубеж. Они там скупают просто автохлам, так как в ближайших регионах хороших автомобилей тоже не осталось. Эти поломанные автомобили везут сюда, и также они потом будут ходить по рукам, а может, даже и не будут.

По подсчетам Минэкономики, в страну с начала года въехало машин более чем на 300 млн. долларов. И это симптоматично, что, продав все хорошие авто россиянам, белорусский рынок сегодня чаще оперирует некондицией.

Как говорят сами продавцы: цены все выше, машины все хуже. И сбывать их с каждым днем тяжелее. Специалисты называют этот процесс замораживанием валюты в железе. Когда неудавшиеся экономические прожекты рядами выстраиваются уже совсем не на рынке. Как грустные солдаты необъявленной войны со здравым смыслом.

Вот и получается, что значительная часть вывезенных из страны миллионов имеет все шансы без движения осесть в белорусских дворах. Ведь если между великим и смешным один шаг, то между перспективным вложением и мертвым грузом всего четыре колеса.