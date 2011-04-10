К середине 2011 года Беларусь получит пригодную для использования систему ипотеки

Ипотечное кредитование может стать новым инструментом, который будет помогать решать квартирный вопрос. Главная сложность сейчас – это законодательно сделать так, чтобы ипотека была безопасной и выгодной для всех участников сделки.

Андрей Буйко – ни риэлтор, ни менеджер строительной компании. Но о жилищной сфере знает практически все. Хотя работает конструктором на одном из заводов Минска.

С августа прошлого года Андрей строит квартиру в Сухарево. С этого же времени ведет интернет-дневник, где подробно описывает все нюансы, с которыми могут столкнуться те, кто хочет обзавестись собственными квадратными метрами.

Андрей Буйко, создатель блога о строительстве:

Оказалось, что это нужно людям. Они пишут мне письма, комментируют, спрашивают. Помогаю как могу. 400 просмотров страниц в сутки, за месяц – 10000-12000.

Сейчас Андрей с женой и ребенком живет в общежитии. Изначально семейство Буйко планировало купить трехкомнатную квартиру. Однако, подсчитав свои доходы и расходы на кредит, решили остановиться на двухкомнатной. Хотя, признается Андрей, если бы работала ипотека, то смогли бы построить жилье попросторней.

Андрей Буйко, создатель блога о строительстве:

Тяжело сейчас найти поручителей, особенно на кредит на недвижимость. Это большие суммы на длительный срок. Ипотека в этом плане выигрывает, потому что ответственность ложится на человека, который строит или покупает квартиру.

Закон об «Ипотеке» принят белорусским парламентом еще 2008 году. Однако, как отмечают сами авторы документа, он пока не работает.

Галина Полянская, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации:

Надо принять несколько мероприятий, которые оживят ипотеку. Первое – снизить риски банков. Также надо банкам дать возможность, чтобы они могли давать ипотечные кредиты на более долгий срок.

При выдаче ипотечного кредита в залог оформляется квартира. И если должник по каким-то причинам не платит, то банк вправе требовать выселения клиента и возмещения своих затрат.

В Беларуси ипотека слабо развита, в том числе и потому, что выдавать подобные кредиты банки как бы и могут, но вот в случае чего вернуть обратно деньги даже с помощью суда сейчас практически невозможно.

Сергей Карпович, начальник отдела кредитных продуктов банка:

Как таковая квартира банкам не нужна, банкам нужен возврат по их кредиту. Банк старается прорабатывать вопрос с клиентом напрямую. Чаще всего мы делаем допсоглашения, можем провести реструктуризацию таких сделок, предоставляем отсрочки по погашению кредита. Не пытаемся доводить дело до суда и взыскивать квартиру именно по суду.

Этот коммерческий банк ипотечные кредиты выдает начиная все с того же 2008 года. И здесь эксперты считают, что больше всего сейчас ипотеку тормозит отсутствие так называемых «длинных денег».

Сергей Карпович, начальник отдела кредитных продуктов банка:

Основной причиной отсутствия ипотечного кредитования глобально на рынке являются высокие ставки по кредитам. Сейчас платежи по процентам по кредиту более чем в два раза превышают платежи по основному долгу. Поэтому клиенты просто не могут позволить такие суммы кредитов.

Нуждающиеся в жилье, кто сейчас получает льготные кредиты под 5% годовых, автоматически становятся участниками ипотечной сделки. В залоге у банка – квартира.

Оксана Лосева, заместитель директора департамента кредитования населения банка:

Льготных кредитов вчера выдали на 30 миллиардов.

На долю крупнейшего банка Беларуси приходится около 70% всех кредитов на недвижимость по стране. Здесь считают, что поставить ипотеку на коммерческие рельсы и забыть о поручителях позволит создание обменного фонда жилья.



Оксана Лосева, заместитель директора департамента кредитования населения банка:

Необходимо создать какой-то фонд, куда людей можно будет отселять. Была трехкомнатная, что-то случилось, не платят – мы переселяем в двухкомнатную.

Еще одна сторона, которая выиграет от полноценного внедрения ипотеки, – это, конечно же, строительные организации. Семь ведущих компаний-застройщиков объединились в одну ассоциацию. И этот союз подключился к дискуссии об ипотеке. Для застройщиков покупатели квартир, которых кредитует банк, – ценные клиенты, которые платят всегда вовремя и в полном объеме.

Юлия Ничкасова, генеральный директор компании-застройщика:

На данный момент застройщики работают со средствами граждан.

На мой взгляд, ипотека – еще один инструмент, который позволит включить банки в этот процесс. И он нам нужен и очень важен.

Если говорить о международном опыте, то, например, в России закон об ипотеке вышел в 1998 – за десять лет до белорусского. Однако до сих пор этот вид кредитования там не смогли сделать массовым – объем выданных таким образом заимствований не превышает 3% от всего ВВП. В США этот показатель составляет более 50%.

Некогда ипотека стала причиной кризиса в Америке. Белорусские эксперты уверяют, что в отечественной экономике такого случиться не может.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Что случилось в штатах и Британии – очень ослабли стандарты кредитования. Там выдавались кредиты без подтверждения доходов, без имущественного подтверждения.

Судя по информации из разных источников, к середине этого года Беларусь наконец-то получит уже пригодную для использования систему ипотеки. Однако станет ли она популярной – еще вопрос. Для нуждающихся в квадратных метрах, в первую очередь важно, чтобы ипотечное кредитование было доступным по цене. А этого ни один закон не может гарантировать.