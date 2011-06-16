Ставка рефинансирования в Беларуси повысится до 18%

С 1 июня ставка рефинансирования уже была повышена с 14% до 16% годовых, сообщает www.ctv.by.
Глава государства подписал соответствующий указ.
Такое стартовое пособие выдаётся тем, кто не смог на бирже вакансий найти работу по душе и в то же время готов проявить себя в собственном бизнесе. В этом году возможностью получить стартовое пособие воспользовались больше полутора тысяч безработных. Торговля, грузоперевозки, оказание строительно-ремонтных и бытовых услуг — самые популярные сферы среди начинающих бизнесменов.
Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая комплекс жилой застройки района «Восточный» в Минске.
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