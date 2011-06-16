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Ставка рефинансирования в Беларуси повысится до 18%

16 июня 2011 11:22
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Ставка рефинансирования Национального банка Беларуси с 22 июня 2011 года повышается на 2 процентных пункта и составит 18% годовых.

С 1 июня ставка рефинансирования уже была повышена с 14% до 16% годовых, сообщает www.ctv.by.

# Экономика # Белоруссия

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