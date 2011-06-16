Ставка рефинансирования в Беларуси повысится до 18%

Субсидия на открытие бизнеса дается без процентов и не требует возврата

Такое стартовое пособие выдаётся тем, кто не смог на бирже вакансий найти работу по душе и в то же время готов проявить себя в собственном бизнесе. В этом году возможностью получить стартовое пособие воспользовались больше полутора тысяч безработных. Торговля, грузоперевозки, оказание строительно-ремонтных и бытовых услуг — самые популярные сферы среди начинающих бизнесменов.