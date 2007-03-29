Неблагополучные семьи не хотят платить по долгам

В столице с начала года существенно выросла задолженность за услуги жилищных служб. На 1 марта она составила более 10 миллиардов рублей. Среди злостных нарушителей пальма первенства принадлежит так называемым неблагополучным семьям. За несвоевременную оплату жилья наказания бывают разные. Самое суровое - переселение нерадивых жильцов в квартиры меньшей планировки. За принудительным взысканием средств с неплательщиков жилищные службы все чаще обращаются в суды. В настоящее время на рассмотрении находятся иски на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов поручил в течение трех месяцев решить проблему неплатежей.