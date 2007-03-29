Прямой эфир

Неблагополучные семьи не хотят платить по долгам

29 марта 2007 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В столице с начала года существенно выросла задолженность за услуги жилищных служб. На 1 марта она составила более 10 миллиардов рублей. Среди злостных нарушителей пальма первенства принадлежит так называемым неблагополучным семьям. За несвоевременную оплату жилья наказания бывают разные. Самое суровое - переселение нерадивых жильцов в квартиры меньшей планировки. За принудительным взысканием средств с неплательщиков жилищные службы все чаще обращаются в суды. В настоящее время на рассмотрении находятся иски на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов поручил в течение трех месяцев решить проблему неплатежей.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 марта 2007 10:47

На полях кипит работа

29 марта 2007 09:42

Беларусь и Молдова в поиске новых перспектив сотрудничества

29 марта 2007 07:27

В Баку проходит второй раунд переговоров премьер-министров Беларуси и Азербайджана