На полях кипит работа

В Беларуси зерновые посеяны на одной трети запланированной площади. К 29 марта в Гомельской области засеяно больше половины площадей, чуть меньше - в Брестской области.Увеличиваются темпы в хозяйствах Гродненского и Минского регионов. В Витебской и Могилевской областях, вступивших в посевную позже других, зерновые посеяны на одной десятой и одной пятой запланированных площадей. Теплая и без осадков погода приводит к быстрому испарению влаги из почвы, поэтому хозяйства стремятся провести сев в оптимальные сроки, чтобы семена смогли прорасти в благоприятных условиях. Энергонасыщенная техника занята в поле почти круглые сутки.