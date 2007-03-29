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Беларусь и Молдова в поиске новых перспектив сотрудничества

29 марта 2007 09:42
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Экономическое сотрудничество между Беларусью и Молдовой будут обсуждать в Кишиневе. 29 марта здесь открывается Международная научно-практическая конференция. В ее работе примут участие ведущие ученые-экономисты Академии экономических знаний, Института экономических исследований Академии наук Молдовы и Белорусского государственного экономического университета. Главная тема разговора - развитие сотрудничества между странами в рамках европейской и региональной интеграции.
# Экономика

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