Прямой эфир

В Баку проходит второй раунд переговоров премьер-министров Беларуси и Азербайджана

29 марта 2007 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Предполагается, что в ходе встречи стороны подведут итоги визита Сергея Сидорского в Азербайджан, а также выработают основные шаги по выполнению утвержденных мероприятий в целях развития социально-экономического сотрудничества между странами.Напомним, рабочий визит главы белорусского правительства в Азербайджан начался вчера. Стороны уже подписали ряд документов, призванных стимулировать развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. Особую актуальность имели переговоры по вопросу переработки на белорусских НПЗ азербайджанской нефти.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
28 марта 2007 13:55

Реализация программы возрождения села идет по плану

28 марта 2007 11:10

95% жилья в Минске строится для категории нуждающихся

28 марта 2007 11:07

Посевная набирает обороты