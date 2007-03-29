В Баку проходит второй раунд переговоров премьер-министров Беларуси и Азербайджана

Предполагается, что в ходе встречи стороны подведут итоги визита Сергея Сидорского в Азербайджан, а также выработают основные шаги по выполнению утвержденных мероприятий в целях развития социально-экономического сотрудничества между странами.Напомним, рабочий визит главы белорусского правительства в Азербайджан начался вчера. Стороны уже подписали ряд документов, призванных стимулировать развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. Особую актуальность имели переговоры по вопросу переработки на белорусских НПЗ азербайджанской нефти.