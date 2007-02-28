Прямой эфир

Стружка и шлаки - это не мусор

28 февраля 2007 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Белорусские учёные разработали технологический комплекс по переработке алюминиевых отходов. Теперь после специальной обработки стружка и шлаки, которые остаются в процессе производства на ряде белорусских предприятий, могут использоваться в фотировочных и строительных материалах. Разработка позволяет заводам избежать многих потерь ресурсов. Ноу-хау отмечено специальной премией Министерства промышленности Беларуси и серебряной медалью на последнем международном салоне инноваций и инвестиций в Москве.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
28 февраля 2007 15:04

Давние партнёры встретились вновь

28 февраля 2007 12:00

Преступление и наказание

27 февраля 2007 12:48

Беларусь будет развивать сотрудничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами