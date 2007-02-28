Стружка и шлаки - это не мусор

Белорусские учёные разработали технологический комплекс по переработке алюминиевых отходов. Теперь после специальной обработки стружка и шлаки, которые остаются в процессе производства на ряде белорусских предприятий, могут использоваться в фотировочных и строительных материалах. Разработка позволяет заводам избежать многих потерь ресурсов. Ноу-хау отмечено специальной премией Министерства промышленности Беларуси и серебряной медалью на последнем международном салоне инноваций и инвестиций в Москве.