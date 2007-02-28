Давние партнёры встретились вновь

В Бресте открылось 10-е заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы.

Главной задачей форума станет активизация торгово-экономических отношений между двумя странами. Свою продукцию на выставке-презентации представили почти 60 промышленных и торговых предприятий города над Бугом и российской столицы. Ознакомиться с её ассортиментом брестчане смогут на протяжении двух дней.

Встреча началась с открытия выставки-презентации промышленных товаров. В брестском Легкоатлетическом манеже спортивные достижения сегодня уступили место научно-техническому прогрессу. Почти половина российских партнеров намерены продвигать на белорусский рынок собственные новые технологии в самых разных направлениях науки и техники. Большое внимание уделено было вопросам экологии, проблеме вторичной переработки сырья. Новые направления и в лечении органов зрения и очищения плазмы.

Между Брестской областью и западным административным округом Москвы существуют давние партнерские отношения. Объем внешней торговли Брестской области и российской столицы в прошлом году составил 370 миллионов долларов. На 10-ом заседании Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и города Москвы планируется обсудить вопросы, касающиеся взаимных поставок промышленных товаров и товаров народного потребления. Итогом встречи должно стать подписание протокола о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.