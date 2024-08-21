На зарубежных рынках растёт спрос на белорусское рапсовое масло

Белорусское рапсовое масло становится все более востребованным на внешних рынках. В 2023 году отечественные производители экспортировали более 60 тысяч тонн этого продукта. Наибольшие поставки идут в страны Европейского союза, а также Китай, Индию, Норвегию, Грузию и Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский продукт – со знаком высокого качества и соответствует всем международным требованиям. Рапсовое масло полезнее подсолнечного и оливкового – при нагревании выделяет на порядок меньше вредных веществ. Спрос среди покупателей постоянно увеличивается. Растут и объемы производства семян. С 2018 этот показатель вырос почти вдвое.