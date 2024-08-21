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На зарубежных рынках растёт спрос на белорусское рапсовое масло

21 августа 2024 14:06
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Белорусское рапсовое масло становится все более востребованным на внешних рынках. В 2023 году отечественные производители экспортировали более 60 тысяч тонн этого продукта. Наибольшие поставки идут в страны Европейского союза, а также Китай, Индию, Норвегию, Грузию и Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусский продукт – со знаком высокого качества и соответствует всем международным требованиям. Рапсовое масло полезнее подсолнечного и оливкового – при нагревании выделяет на порядок меньше вредных веществ. Спрос среди покупателей постоянно увеличивается. Растут и объемы производства семян. С 2018 этот показатель вырос почти вдвое.

На зарубежных рынках растёт спрос на белорусское рапсовое масло-2

Юлия Алехно, начальник управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»:
Практически более миллиона тонн маслосемян рапса уже собрано в Республике Беларусь. Все семена пойдут на переработку внутри республики для производства рапсового масла, которое будет использоваться как для производства готовой продукции (это маргарин, масло бутилированное, будет использоваться в хлебопечении), так и для производства комбикормов.

За 5 пять лет объемы производства в Беларуси рапсового масла выросли почти в полтора раза. Только за прошлый год выпустили около 580 тысяч тонн.

# Экспорт

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