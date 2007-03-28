Реализация программы возрождения села идет по плану

Александр Лукашенко посетил Минскую овощную фабрику и поставил задачу в ближайшее время разработать комплексную программу развития тепличного хозяйства.

Президент потребовал неукоснительного выполнения его поручения о создании в каждой области Беларуси подобных хозяйств. Они должны быть аналогичны производству, созданному на Минском парниково-тепличном комбинате. На Минской же овощной фабрике главе государства продемонстрировали современные энергосберегающие технологии, применяемые на предприятии для выращивания овощей.

Минской овощной фабрике чуть более 40 лет. Сейчас предприятие выходит из финансово-экономического кризиса, который наблюдался до 2004 года. Для финансирования фабрики за последние 2 года из бюджета Минска было направлено более 76 миллиардов рублей. Александр Лукашенко также ознакомился с процессом производства фиточаев из выращиваемого здесь же сырья. Президент высоко оценил предоставленную для дегустации продукцию и потребовал увеличить долю всех видов товаров, производимых в нашей стране взамен импортируемых.

После теплиц глава государства посетил молочно-товарную ферму "Старина" Минской овощной фабрики. На этом предприятии в феврале нынешнего года завершилась реконструкция и введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс на 750 голов дойного стада. Ферма оборудована по последнему слову техники с применением передовых энергосберегающих технологий. Благодаря этому и высокой продуктивности стада, здесь рассчитывают увеличить годовой надой на одну корову до 7 тысяч килограммов.

После посещения молочно-товарной фермы глава государства пообщался с журналистами и ответил на ряд актуальных вопросов. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в новых экономических условиях программа возрождения и развития села будет выполняться в полном и ранее запланированном объеме. При этом экономия - в числе приоритетов.