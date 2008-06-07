Минскому авиаремонтному заводу - 55 лет

Это единственное на просторах СНГ предприятие, где ремонтируют самолеты ЯК-40. Вторую жизнь здесь получают также ТУ-134 и ЯК- 42. Большим спросом пользуются у заказчиков новые услуги завода: стандартные салоны авиалайнеров модернизируются в VIP-салоны. С белорусским предприятием сотрудничает 186 стран. На юбилей завода приглашены сотрудники и партнеры из разных уголков мира.



Кульминацией праздника станет авиашоу. Планируется, что следующий юбилей завод отметит на новом месте. Коллектив готовится к переезду. А на его площадях разместится часть делового центра "Минск-Сити".