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Минскому авиаремонтному заводу - 55 лет

07 июня 2008 17:03
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Это единственное на просторах СНГ предприятие, где ремонтируют самолеты ЯК-40. Вторую жизнь здесь получают также ТУ-134 и ЯК- 42. Большим спросом пользуются у заказчиков новые услуги завода: стандартные салоны авиалайнеров модернизируются в VIP-салоны. С белорусским предприятием сотрудничает 186 стран. На юбилей завода приглашены сотрудники и партнеры из разных уголков мира.

Кульминацией праздника станет авиашоу. Планируется, что следующий юбилей завод отметит на новом месте. Коллектив готовится к переезду. А на его площадях разместится часть делового центра "Минск-Сити".
# Экономика

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