Минску нужно повышать престиж и имидж отечественной марки

Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Михаил Павлов, подводя итоги социально-экономического развития столицы за полгода.

По итогам 9 месяцев город должен существенно сократить объем импорта и в конечном итоге обеспечить положительное сальдо внешней торговли.

Рост объемов промышленного производства по итогам полугодия обеспечен на 116%. При задании -109. Из 297 организаций прогнозные показатели выполнили 243. 48 столичных предприятий не обеспечили роста объемов выпускаемой продукции. По отношению к уровню аналогичного периода прошлого года ими недодано товаров на 64,7 миллиардов белорусских рублей. Еще 13% минских предприятий и организаций сработали с убытками. На запланированные прогнозные показатели не вышел один столичный район - Октябрьский. Выпуск промышленной продукции здесь обспечен только на 102%.

В целом, достигнут и запланированный показатель выпуска потребительских товаров. Он составил 110,9%. Однако работать есть над чем. Подводят организации коммунальной собственности: при задании 109-110% по итогам полугодия прогнозный показатель выполнен только на 105,3. Свои позиции теряют гормолзавод №3, дрожжевой комбинат , магариновый завод, "Минскхлебпром".

По оценке Председателя Мингорисполкома Михаила Павлова, еще недостаточно осваивается новых видов продукции. Все эти факторы существенно сдерживают рост экономики столицы и благосостояния минчан. Пристального внимания городских властей требует экспорт и импорт. Сальдо внешнеэкономической деятельности по результатам полугодия отрицательное. Поручение администрациям все районов столицы - продумать предложения по оптимизации импорта и усилить контроль за ходом реализации проектов по импортозамещающим товарам.

Не выполнен в городе по итогам полугодия еще один показатель - по вводу в эксплуатацию жилых домов. Пока сдано только 388 тысяч квадратных метров или 72% от задания. В целом же, подводя итоги работы народнохозяйственного комплекса столицы главной причиной сложившегося положения председатель Мингорисполкома, назвал недоработки руководства предприятий и организаций города. В этой связи Михаил Павлов распорядился дать серьезную оценку кадрам, не обеспечившим выполнение прогнозных показателей и эффективную работу предприятий. "Мы сверхзадач не ставим, все они находятся в компетенции руководителей", - заключил председатель Мингорисполкома.

