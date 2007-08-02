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Минску нужно повышать престиж и имидж отечественной марки

02 августа 2007 18:36
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Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Михаил Павлов, подводя итоги социально-экономического развития столицы за полгода.

По итогам 9 месяцев город должен существенно сократить объем импорта и в конечном итоге обеспечить положительное сальдо внешней торговли. 

Рост объемов промышленного производства по итогам полугодия обеспечен на 116%. При задании -109. Из 297 организаций прогнозные показатели выполнили 243. 48 столичных предприятий  не обеспечили роста объемов выпускаемой продукции. По отношению к уровню аналогичного периода прошлого года ими недодано товаров  на  64,7 миллиардов белорусских рублей. Еще 13% минских предприятий и организаций сработали с убытками. На запланированные прогнозные показатели не вышел один столичный район - Октябрьский. Выпуск промышленной продукции здесь обспечен  только на 102%.    

В целом, достигнут и запланированный показатель выпуска потребительских товаров. Он составил 110,9%. Однако работать есть над чем. Подводят организации коммунальной собственности: при задании 109-110% по итогам полугодия прогнозный показатель выполнен только на 105,3. Свои позиции теряют гормолзавод №3, дрожжевой комбинат , магариновый завод, "Минскхлебпром".

По оценке Председателя Мингорисполкома Михаила Павлова, еще недостаточно осваивается новых видов продукции.  Все эти факторы существенно сдерживают рост экономики столицы и благосостояния минчан. Пристального внимания городских властей требует экспорт и импорт. Сальдо внешнеэкономической деятельности по результатам полугодия отрицательное. Поручение администрациям все районов столицы - продумать предложения по оптимизации импорта и усилить контроль за ходом реализации проектов  по импортозамещающим товарам.

Не выполнен в городе по итогам полугодия еще один показатель - по вводу в эксплуатацию жилых домов. Пока сдано  только 388  тысяч  квадратных метров или 72% от задания.  В целом же, подводя итоги работы народнохозяйственного комплекса столицы  главной причиной сложившегося положения председатель Мингорисполкома, назвал недоработки руководства предприятий и организаций города. В этой связи Михаил Павлов распорядился дать серьезную оценку кадрам, не обеспечившим выполнение прогнозных показателей и эффективную работу предприятий. "Мы сверхзадач не ставим, все они находятся в компетенции руководителей", - заключил председатель Мингорисполкома.

# Экономика

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