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МИД: Консультации Беларуси по вступлению в ВТО идут активно

03 ноября 2011 11:41
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Новости Беларуси, Минск. В настоящий момент комиссия стран Таможенного союза привела все нормы нового объединения в полное соответствие с нормами ВТО.

Россия рассчитывает до конца года стать полноправным участником Всемирной торговой организации. Планы Казахстана — на декабрь 2012 года. Кыргызстан вступил в ВТО значительно раньше, чем в Таможенный союз — 13 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Мы предпринимаем усилия по активизации переговоров по вступлению Республики Беларусь в ВТО. Консультации по данному вопросу идут достаточно активно. Самое главное, что мы осуществляем эту работу синхронизировано с нашими партнерами по Таможенному союзу.

# Экономика # Белоруссия # Беларусь-ВТО

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