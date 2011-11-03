МИД: Консультации Беларуси по вступлению в ВТО идут активно

Новости Беларуси, Минск. В настоящий момент комиссия стран Таможенного союза привела все нормы нового объединения в полное соответствие с нормами ВТО.

Россия рассчитывает до конца года стать полноправным участником Всемирной торговой организации. Планы Казахстана — на декабрь 2012 года. Кыргызстан вступил в ВТО значительно раньше, чем в Таможенный союз — 13 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Мы предпринимаем усилия по активизации переговоров по вступлению Республики Беларусь в ВТО. Консультации по данному вопросу идут достаточно активно. Самое главное, что мы осуществляем эту работу синхронизировано с нашими партнерами по Таможенному союзу.