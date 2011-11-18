Медведев: Я хотел бы искренне поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко

Новости Беларуси. Президенты Беларуси, России и Казахстана подписали ряд документов, которые подтверждают активное движение стран «таможенной тройки» к Единому экономическому пространству. Лукашенко, Медведев и Назарбаев также подписали Декларацию, которая подразумевает появление вслед за ЕЭП нового мощного интеграционного объединения – Евразийского союза, уже в 2015 году.

Александр Лукашенко по минскому времени прибыл в Кремль около полудня. В зеленой гостиной его встретил Дмитрий Медведев. Позже к ним присоединился и Нурсултан Назарбаев. Настроение у лидеров стран «таможенной тройки» было приподнятое. Этому способствовала и солнечная московская погода, да и дела в Таможенном союзе — повод поговорить о хороших перспективах. Растет товарооборот, страны движутся к Единому экономическому пространству и уже главы государств задумались о Евразийском союзе.

Последний раз втроем они виделись три месяца назад в Астане, и сегодня вновь сели за стол переговоров. При чем в этот раз даже без протокольных заявлений для прессы. Практически вся встреча прошла за закрытыми дверями. И первую информацию журналисты получили, когда президенты вышли подписывать документы.

Важнейшим из них можно назвать Декларацию о евразийской экономической интеграции. Она определяет, как дальше страны намерены двигаться и в Таможенном союзе и в Едином экономическом пространстве, и как на основе этого будут строить Евразийский союз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы четко прописали, как мы будем двигаться, в каком направлении, к чему мы будем стремиться. Там все прописано — и по валюте и по экономическому сотрудничеству. Мы не теряем никакого суверенитета, никто никого никуда не гонит. Мы идем на это, потому что это выгодно всем трем государствам. Это привлекательный проект, и в него уже есть желающие вступить. И мы сегодня договорились, на каких условиях можно присоединиться — для желающих будет выработана определённая дорожная карта. Мы определили и нашу стратегию на будущее, как будет развиваться это экономическое объединение. Я уверен, что создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве Беларусь, Казахстан и Российская Федерация движутся в верном направлении. Потому что успех ЕЭП важен не только для наших государств, но и для наших ближайших соседей. И он станет значительным фактором для наших крупнейших международных центров. Что касается Беларуси, то для нас глубокая продуктивная интеграция с наиболее близкими нашими соседями была есть и будет естественным путём развития.

В идеале Единое экономическое пространство должно обеспечить не только свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, но и выход экономик трех стран на принцип равнодоходности. Это позволит и товарам конкурировать на равных условиях, пока этого нет. Но все основные моменты теперь прописаны в Декларации.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

В рамках ЕЭП будут созданы условия для формирования общего рынка услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны будем согласовать все макроэкономические показатели. Это и внешние государственные долги, уровень инфляции, внутренние тарифы. Согласно этим договорённостям, будем согласовывать дела по монополиям: это единые транспортные тарифы железных дорог. Дальше к 2015 году подойдём к единым тарифам транспортировки нефтегазовых трубопроводных систем, и тогда полностью начинает работать Единое экономическое пространство.

За это время мы услышали очень много критики со всех сторон: и с запада, и с востока, внутри наших стран. Да, за пять лет предстоящих будут наднациональным органам переданы 175 национальных полномочий. Говорят, первое, что теряется, – суверенитет. Но никто не говорит о том, что каждый – например (не будем говорить о России), Казахстан, Беларусь, – мы приобретаем большой суверенитет.

Мы прошли очень сложный путь к сегодняшнему подписанию. Пять лет назад в Сочи мы договорились о создании Таможенного союза, пять лет. Европейский союз к этому шёл 40 лет.

В документе учтен и ряд белорусских инициатив. К примеру, о создании совместных транснациональных корпораций для более тесной производственной кооперации. Вошло также предложение нашей стороны по дальнейшему укреплению равноправного сотрудничества в рамках Таможенного союза и ЕЭП с другими странами и объединениями, включая Европейский союз. В целом, стоит сказать, с принятием Декларации, страны стали прокладывать путь к новому уровню интеграции. И если в ее основе будет равенство сторон и соблюдение суверенитетов, за ним хорошее будущее.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Наша сегодняшняя встреча действительно имеет шансы стать одним из ключевых событий текущего года. Мы подписали только что Договор о Евразийской экономической комиссии, Декларацию о евразийской экономической интеграции, Регламент. Тем самым мы сделали очередной и очень мощный шаг на пути формирования Евразийского экономического союза – объединения, которое, вне всякого сомнения, будет определять будущее наших стран.

Я хотел бы искренне поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко за настойчивую работу по интеграции, очень энергичную работу и в период создания Таможенного союза, когда Александр Григорьевич говорил: «Давайте работать быстрее, мы всё успеем, не волнуйтесь, мы успеем пройти все процедуры». И на самом деле это оказало большое влияние на всех, кто принимал участие в этих сложных переговорах. Кстати, сама идея встречи для подписания соответствующих документов тоже принадлежит Александру Григорьевичу.

Эта встреча очень важная, она полностью оправдала наши ожидания. Мы умеем договариваться, мы умеем слышать друг друга, мы умеем достигать компромиссов. Та интеграция, которой мы занимаемся, – интеграция экономик России, Беларуси, Казахстана – будет успешно развиваться в интересах наших стран и наших народов.

Президенты подписали сегодня также Договор о Евразийской экономической комиссии, которая станет главным регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. Ее задача как раз и заключается в том, чтобы учтены были национальные интересы, но была обеспечена и взаимная выгода. В присутствии коллег Медведев внес его в Госдуму с предложением ратифицировать как можно скорее. Идею поддержал и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, наверное, впервые в истории создали нормальный действенный наднациональный орган. Здесь нет никакого ущемления. Любой вопрос может быть выведен на уровень глав государств (нас троих), и только консенсусом мы можем принять то или иное решение.

В целом, можно подвести итог. Если Единое экономическое пространство заработает с 2012 года, то уже к январю 2015-го государства планируют завершить кодификацию международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства. И уже на этой основе может появиться Евразийский экономический союз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше сегодняшнее образование – это увеличение товарооборота, никто же не спорит, и мы это демонстрируем на практике. Но коль увеличение товарооборота, это значит увеличение выпуска продукции предприятиями. Откуда же товарооборот? Не только за счёт ценового фактора, и за счёт ценового фактора очень трудно сейчас что-то прибавлять. Это всё большие и большие объёмы продукции. Ну а коль большие объёмы продукции, значит, люди получают больше заработную плату, выпуская эту продукцию даже при стабильных ценах. Поэтому это подтверждает, что мы на правильном пути и с точки зрения простых людей.

Переговоры продолжились и без галстуков за рабочим обедом от имени Президента России. Лидеров пригласили в символичное для россиян место — Башню Федерации в деловом центре Москва-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.