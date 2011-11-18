На развитие «Беларуськалия» Сбербанк и ЕАБР выделили кредит в миллиард долларов

Новости Беларуси. Минск. Сбербанк России и Евразийский банк развития выделяют Беларуси кредит в миллиард долларов. Об этом сообщил председатель правления Евразийского банка развития Игорь Финогенов.

Соответствующее кредитное соглашение было подписано сегодня в правительстве нашей страны. Кредит выделен на развитие «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Финогенов, председатель правления Евразийского банка развития:

Сегодняшняя сделка, конечно, особая. Это самая крупная на сегодня инвестиционная сделка в Беларуси. Мы очень рады, что сегодня нам удалось её оформить, и я уверен, что этот кредит пойдёт на пользу экономике Беларуси.

Герман Греф, глава Сбербанка России:

Предприятие очень профессионально управляется, с очень хорошими экономическими параметрами. Нам приятно работать с такой компанией. Надеюсь, это далеко не последняя сделка, и мы будем дальше сотрудничать.