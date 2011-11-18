Лукашенко про Декларацию о Евразийской экономической интеграции: Там все прописано и по валюте, и по экономическому сотрудничеству

Новости России. В Москве состоялась трехсторонняя встреча Президентов Александра Лукашенко, Дмитрия Медведев и Нурсултана Назарбаев. По ее итогам главы государств подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции. Она определяет, как дальше страны намерены двигаться и в Таможенном союзе и в Едином экономическом пространстве, и как на основе этого будут строить Евразийский экономический союз. Новое мощное интеграционное объединение страны будут стремиться создать к 2015 году.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы четко прописали, как мы будем двигаться, в каком направлении, к чему будем стремиться. Почитайте, там все сжато прописано и по валюте, и по экономическому сотрудничеству.

Мы не теряем никакого суверенитета, никто никого никуда не гонит. Мы идем на это, потому что это выгодно всем трем государствам. Это привлекательный проект, потому что, как было сказано президентом России, желающие вступить в него уже есть. И мы сегодня договорились, что для этих желающих будет выработана определенная дорожная карта. Мы определили, подписывая Декларацию, и нашу стратегию на будущее, как будет развиваться это экономическое объединение.

Я уверен, что, создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация движутся в верном направлении. Потому что успех ЕЭП важен не только для наших государств, но и для наших ближайших соседей. И он станет значительным фактором для всех крупнейших международных центров.

Что касается Беларуси, то для нас глубокая и продуктивная интеграция с наиболее близкими нашими соседями была, есть и будет естественным путем развития.

В идеале Единое экономическое пространство, ряд документов, по формированию которого вступают в силу с 1 января, должно обеспечить не только свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, но и выход экономик трех стран на принцип равнодоходности. Все основные моменты теперь прописаны в Декларации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Декларации учтен и ряд белорусских инициатив. К примеру, о создании совместных транснациональных корпораций для более тесной производственной кооперации. Вошло также предложение по дальнейшему укреплению равноправного сотрудничества в рамках Таможенного союза и ЕЭП с другими странами и объединениями, включая Европейский союз.

Президенты подписали также Договор о Евразийской экономической комиссии, которая станет главным регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.