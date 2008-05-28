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МАЗ открывает новый дилерский центр в Сочи

28 мая 2008 07:41
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Он оснащен современным оборудованием и предназначен для обслуживания и ремонта грузовых автомобилей и прицепной техники. Пропускная способность - 8-12 машин в день в зависимости от сложности ремонта. 

Минский автомобильный завод поставляет в Россию около 60% выпускаемой продукции. В стране-соседке действуют 58 официальных дилеров МАЗа по реализации грузовой техники, 25 - по продажам пассажирской и 47 - по реализации запасных частей. Также в России у МАЗа 54 сертифицированные станции техобслуживания.
# Экономика

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