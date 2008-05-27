Международная интеграция в сфере критических технологий

Крупные промышленники, ученые с мировым именем и представители транснациональных корпораций обсуждали в Минске роль инноваций в глобальном развитии. Критические технологии – новый термин современной экономики. Это – научная мысль в обеспечении экономической безопасности государства.



Главный вопрос форума: "Как новейшие разработки ученых помогают предприятиям занять свою нишу на международном рынке". К примеру, комплекс совместных мер в области химии и нефтехимии по решению последнего Совета Глав правительств СНГ должен быть представлен уже на следующем заседании.



Инициатива Беларуси – совместное создание наукоемких и экспорто-ориентированных технологий. Ставку на инновационный путь развития белорусская экономика сделала несколько лет назад. Задача белорусской промышленности – создание новых производств и модернизация уже существующих. Только в ближайшее время, по требованию Главы государства будет открыто 24 новых предприятия.