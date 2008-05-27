В Беларуси созданы уникальные условия для инвесторов

Рост финансовых вливаний из-за рубежа в этом году увеличился на четверть. В Правительстве подвели итоги четырех месяцев.Выполнены 16 из 19 параметров прогноза социально-экономического развития. Положительная динамика очевидна. Рост ВВП – 10,4 %. Продолжается снижение количества убыточных организаций. Реальный денежный доход населения в первом квартале увеличился на 11 %. Сохраняется и высокий потребительский спрос. Инфляция выше прогнозных показателей. Но это объективная реальность. Рост цен на энергоносители и продовольствие – общемировая тенденция.



Слабые места все те же. Рост импорта, снижение энергоемкости и производство сельскохозяйственной продукции. Только в Могилевской области сельчане выполнили запланированный показатель.



Болевая точка - отрицательное сальдо внешней торговли, оно только за март выросло на двести миллионов долларов. Во многом за счет импорта потребительских товаров. Вводить ограничительные меры в Правительстве не собираются. Речь идет о строительстве заводов по выпуску продукции известных мировых брендов.



