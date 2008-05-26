Беларусь намерена выбирать проект строительства АЭС под ключ

Об этом заявляют в Национальной академии наук. Республика направила предложения России, Франции и США по участию в возведении Атомной электростанции.

Тендер на строительство белорусской атомной станции пока не объявлен. Однако он безусловно будет. Выбор поставщика оборудования произойдет только на конкурсной основе. Спрос на строительство АЭС сегодня в мире значительно превышает предложение. Беларусь, как новичок в ядерной сфере, сначала изучит возможности основных поставщиков. Минэнерго уже направило приглашения российской и французской компании, а также двум американо-японским ядерщикам-строителям.

В своем ответе потенциальные партнеры отразят желание и возможности по участию в белорусском атомном проекте. А это позволит оценить круг возможных поставщиков и оборудования, которое они смогут поставить. Есть два варианта выбора. В первом – один поставщик несет ответственность за весь комплект оборудования – его наладку, пуск и безопасность. Во втором случае, отдельное оборудование заказывается разным фирмам. Этот вариант используется в странах, которые уже имеют опыт в атомной энергетике.

Беларусь – одна из наиболее чувствительных стран к безопасности атомной энергетики. Мы наиболее сильно пострадали от аварии в Чернобыле. А значит, станция у нас должна быть самой безопасной. Понимают это и поставщики ядерного оборудования. Выбор нашей страной той или иной компании в качестве станет для нее "очень серьезной рекламой".

