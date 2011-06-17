Лукашенко: Опасаюсь, что США и Евросоюз могут блокировать эти кредиты. Ну, заблокируют - переживем

Будет ли государство искать еще кредиты и как будет развиваться сотрудничество с МВФ. Президент не исключает здесь политическую составляющую.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не питаем абсолютно никаких иллюзий. Все, что надо было МВФ, мы сделали даже вдвойне. Что там, видимо, будет некая политическая составляющая, я не исключаю. Я действительно опасаюсь, что США и Евросоюз могут блокировать эти кредиты. Ну, заблокируют - переживем. В июле я, может быть, откажусь и от других кредитов. Поэтому помогут - большое спасибо. Не помогут - только политическая составляющая, потому что все, что МВФ нам предлагало, в Беларуси уже сделано. Они от нас требуют ни в коем случае не повышать одномоментно, обвально заработную плату. Я только что об этом сказал, и я рекомендую всем не делать этого. Потому что это - инфляция. По девальвации национальной валюты они предлагали 25% - у нас 50 с лишним процентов. Цены мы практически не сдерживали, только, когда они зашкаливать начали, подшлифовываем. Для того чтобы выйти на единый курс, как они требуют, и административно не вмешиваться, нам и нужны эти кредиты. Поэтому если не ангажированы политически, они пойдут на это и нам эти кредиты выделят. Нет никаких оснований их не выделить, кроме политики.

Как мне доложили, они хотят иметь гарантии Президента. То есть они хотят, чтобы я им гарантировал то, что пообещает Нацбанк и правительство. На что я сказал: хорошо, я буду рассматривать этот вопрос. Но если наше правительство согласится, почему мне не выступить гарантом?