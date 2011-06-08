Есть ли в Беларуси альтернативная энергетика?

Уже в текущем году предприятие «Белоруснефть» будет использовать солнечную энергию для выработки электроэнергии на отдельных автозаправках. Кроме того, в Беларуси для нагрева воды используют тепловую энергию подземных вод. Один из таких проектов реализован на овощной фабрике «Берестье», сообщает БелТА.

Леонид Шенец, заместитель председателя Госстандарта Беларуси - директор Департамента по энергоэффективности:

Что касается использования солнечной энергии, то у нас уже есть реализованные проекты в этом направлении. Это проекты в АПК. В сельхозорганизации Минской области реализован проект по применению солнечной энергии и ветра. В итоге это предприятие сегодня полностью обеспечивает себя энергией. Мы также работаем по применению солнечных коллекторов, солнечной энергии для нагрева воды. В нацпрограмме мы определили, что должно быть реализовано 172 таких проекта.

Эта тема для нас также очень важна и актуальна. Нужно отметить, что в Беларуси построен уже не один ветряк, их более 15. Последний из них введен в Гродненской области. Причем данные говорят о высоком уровне выработки здесь электроэнергии в отдельные дни. Так что этому направлению быть, и, я думаю, оно может прекрасно развиваться в Беларуси.

Проезжая сегодня по дорогам, автомобильным трассам Беларуси, можно увидеть, что уже есть солнечные коллекторы, которые применяются для освещения дорожных знаков. Таким образом, несмотря на то, что это направление дорогое, оно развивается.

