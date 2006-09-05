Прямой эфир

В специализированных хозяйствах Беларуси приступили к массовой уборке "второго хлеба"

05 сентября 2006 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нынешнем году картофель в общественном секторе размещен более чем на 47 тысячах гектаров. Собрать его планируют свыше 8,5 млн. тонн, включая личные подворья.

По мнению специалистов, уборку картофеля не следует затягивать до конца сентября, так как в это время в Беларуси уже наблюдаются заморозки. Поскольку синоптики обещают на протяжении месяца дождливую погоду, в хозяйствах  намерены   увеличить сроки просушки картофеля перед его закладкой на зиму. В спецхозяйствах в прошлом году было оборудовано 15 современных систем вентиляции, а в нынешнем дополнительно установят еще двадцать одну.

При нынешних погодных условиях, считают аграрии, картофель лучше хранить в контейнерах, а не в буртах. Только так можно спасти урожай. По прогнозам специалистов, цены на "второй хлеб" в этом году могут повыситься, поскольку неблагоприятная погодная ситуация для урожая картофеля складывается не только в Беларуси, но и в России, странах Балтии, в Украине, Польше и Германии.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
05 сентября 2006 08:21

Республика будет обеспечена хлебом

05 сентября 2006 07:50

Цемент: бери - не хочу

04 сентября 2006 09:29

Природа подарила белорусским хлеборобам всего два солнечных дня