В специализированных хозяйствах Беларуси приступили к массовой уборке "второго хлеба"

По мнению специалистов, уборку картофеля не следует затягивать до конца сентября, так как в это время в Беларуси уже наблюдаются заморозки. Поскольку синоптики обещают на протяжении месяца дождливую погоду, в хозяйствах намерены увеличить сроки просушки картофеля перед его закладкой на зиму. В спецхозяйствах в прошлом году было оборудовано 15 современных систем вентиляции, а в нынешнем дополнительно установят еще двадцать одну.
При нынешних погодных условиях, считают аграрии, картофель лучше хранить в контейнерах, а не в буртах. Только так можно спасти урожай. По прогнозам специалистов, цены на "второй хлеб" в этом году могут повыситься, поскольку неблагоприятная погодная ситуация для урожая картофеля складывается не только в Беларуси, но и в России, странах Балтии, в Украине, Польше и Германии.