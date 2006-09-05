В специализированных хозяйствах Беларуси приступили к массовой уборке "второго хлеба"

В нынешнем году картофель в общественном секторе размещен более чем на 47 тысячах гектаров. Собрать его планируют свыше 8,5 млн. тонн, включая личные подворья.

По мнению специалистов, уборку картофеля не следует затягивать до конца сентября, так как в это время в Беларуси уже наблюдаются заморозки. Поскольку синоптики обещают на протяжении месяца дождливую погоду, в хозяйствах намерены увеличить сроки просушки картофеля перед его закладкой на зиму. В спецхозяйствах в прошлом году было оборудовано 15 современных систем вентиляции, а в нынешнем дополнительно установят еще двадцать одну.

При нынешних погодных условиях, считают аграрии, картофель лучше хранить в контейнерах, а не в буртах. Только так можно спасти урожай. По прогнозам специалистов, цены на "второй хлеб" в этом году могут повыситься, поскольку неблагоприятная погодная ситуация для урожая картофеля складывается не только в Беларуси, но и в России, странах Балтии, в Украине, Польше и Германии.