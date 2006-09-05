Ситуация с ограничением российского транзита через Литву может стать камнем преткновения для белорусских грузоперевозчиков

Работа Белорусской железной дороги направлена на то, чтобы не пострадать из-за литовско-российских перипетий. На сегодняшний день наша республика активно сотрудничает сразу с двумя странами-соседками.

В Калининградскую область поставляются калийные удобрения, металл и древесина. На сегодняшний день показатели белорусских поставок в Калининградскую область высоки.

В конце августа СМИ распространили информацию о том, что Литва грозит перекрыть железную дорогу на Калининград. Этот шаг вызван тем, что таким образом прибалтийская страна отвечает на ремонт нефтепровода "Дружба". В компании "Транснефть" заявили, что ремонт будет продолжаться долго, и может быть, поставки нефти в Литву не будут возобновлены вовсе. А это повлечет за собой ограничение пассажирских и грузовых перевозок.



Президент Республики Литва Валдас Адамкус поддержал предложение начать ремонт железной дороги, которая используется для транзита в Калининградскую область Российской Федерации, если это необходимо для обеспечения безопасности сообщения. В МИДе Литвы отказались комментировать ситуацию с ограничением российского транзита в Калининградскую область.

В Управлении Белорусской железной дороги относятся с оптимизмом к возможной ситуации.

4 августа в пресс-центре Балтийского флота в Калининграде заявили, что Россия приступает к доставке грузов в российский порт в обход Литвы. Для этого будет использоваться железнодорожная грузовая паромная переправа "Устюг-Луга-Балтийск". Она начнет действовать с 7 сентября.