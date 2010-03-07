Литва: путь зависимой независимости

Двадцать лет назад Литва начала свою независимую дорогу, без точного маршрута, без размеченного пути. За эти годы государство трансформировалось практически до неузнаваемости. Тогда — часть огромного социального, производственного, культурного образования под названием СССР, сегодня Литва — идеальный индикатор глобального мира.

Причем, здесь идеальный — значит показательный, примерный — от слова «пример». 20 лет назад Литва одной из первых вышла из состава Советского Союза. Вышла, но уже в 2004 вошла в состав другого союза, Европейского. Некоторые и сейчас задаются вопросом, насколько независимой можно остаться в подобном межгосударственном объединении.

Нериус Малюкевичиюс, политолог (Литва):

Те идеи, те интересы, которые мы могли отстаивать только поодиночке, теперь партнеры – весь Евросоюз.

Римантас Рудзкис, главный аналитик банка DnB NORD (Литва):

Часть независимости, конечно, потеряли. Наши законы должны соответствовать директивам ЕС.

Раймундас Лопата, профессор Института международных отношений и политических наук (Литва):

Конечно да, мы зависимы. Самое главное здесь – управлять этими процессами глобализации.

От частного аграрного производства в 40-х менее чем за тридцать лет Литва пришла к промышленным флагманам 70-х. Станкостроительный завод «Жальгирис», клайпедский судостроительный завод «Балтия», паневежский «Экранас», шауляйский телевизионный, завод «Азотас». В 90-х от многого пришлось отказаться, часть перепрофилировать под влиянием обстоятельств. В середине 2000-х, при вступлении в ЕС, новые правила и... новые реформы.

Теперь дело осталось за малым. Производством. Это на первый взгляд странно, но объяснить легко: большие предприятия попадают под большой пресс конкуренции азиатских фирм. А козыри небольших литовских предприятий – мелкие заказы и оперативность. Но и здесь путь к европейскому потребителю весьма тернист.

Римантас Рудзкис, главный аналитик банка DnB NORD (Литва):

Столько условий, столько бюрократических правил, проверяющих организаций. Это, конечно, связывает руки рядовому бизнесмену. Он думает не столько как найти новые рынки или внедрять инновации, а как вести производство, чтобы всему этому соответствовать.

Раймундас Лопата, профессор Института международных отношений и политических наук (Литва):

Тут, уже когда мы говорим о бизнесе, говорить о «национальном» становится трудно. Глобализация идет и здесь.

Еще сложнее говорить о специалистах. Отток трудоспособного населения в страны Евросоюза настолько велик, что предпринимателям, желающим открыть новые производства, трудно найти квалифицированных рабочих. Прогнозы о том, что после вступления Литвы в Европейский союз увеличится количество желающих выехать на работу в страны ЕС, существовали задолго до присоединения. Например, биржа труда Литвы прогнозировала, что страну покинет около 2% специалистов. Однако реальность превзошла все ожидания. Сегодня из десяти уезжающих назад возвращается лишь один.

Римантас Рудзкис, главный аналитик банка DnB NORD (Литва):

Миграция имеет и плюсы, и минусы. Если человек уезжает работать в Великобританию, он уменьшает уровень. Другое дело, когда миграция слишком большая – теряются ресурсы квалифицированной рабочей силы.

Римантас Йонас Дагис, председатель Комитета по труду и социальным вопросам Сейма Литовской Республики:

Для экономики это ущерб, , но это неизбежно, если мы говорим об открытом обществе. Люди должны иметь возможность свободно путешествовать по всему миру.

В противовес эмиграции литовские власти предлагают увеличить пенсионный возраст. К слову продлить его хотят до 65, а в будущем, возможно, и до 67 лет. Это притом, что средняя продолжительность жизни в Литве у мужчин — 66 лет, а у женщин – на десять лет больше. Такое предложение правительства общественность встретила весьма критически.

Римантас Рудзкис, главный аналитик банка DnB NORD (Литва):

Большой дефицит в бюджете надо как-то залатать. Ищут различные способы.

Нериус Малюкевичиюс, политолог (Литва):

Это решение принято из-за того, что надо спасать Содру — нашу систему соцстрахования.

Римантас Йонас Дагис, председатель Комитета по труду и социальным вопросам Сейма Литовской Республики:

Это записано в стратегии Лиссабона, все государства приняли обязательство, что перейдут к единой системе возраста — к 65 годам.

Масштабные успехи отдельных хозяйств сегодняшней Литвы с трудом сопоставимы с достижениями советской эпохи. В многом потому, что сравнивать коллективную и фермерскую формы собственности практически невозможно. В основном из-за социальной роли, которую отыгрывали колхозы и от которой, выбирая свою дорогу, во многом отказываются индивидуальные хозяйства.

Трехсоткилограммовое яйцо, каким его изображает памятник, может вырасти только на прочном постаменте. В случае с литовским фермерством этот постамент – дотации Евросоюза. Довоенной Литве о сегодняшних масштабах можно было только мечтать. Зерновые тогда давали урожаи в 11 центнеров с гектара. На большее и нельзя было рассчитывать: на всю страну тогда приходилось 544 трактора. Такая комплектация «люкс» оставшаяся от Советского Союза за годы и вовсе развалилась. А на сельскохозяйственном рынке появились индивидуальные хозяйства. Теперь самые успешные фермеры получают помощь из евробюджета.

Юозас Ярмала, начальник отдела развития предпринимательства Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты Литвы:

В сельском хозяйстве были выплачены большие субсидии начинающим фермерам. Своими силами они не могли бы стать на ноги.

Раймундас Лопата, профессор Института международных отношений и политических наук (Литва):

Национальные государства Европейского союза стараются беречь сельское хозяйство, и из-за этого осень много конфликтов. Одно дело для Франции беречь сельское хозяйство, другое — для Литвы. Тут борьба тоже идет очень жесткая.

9 коммерческих банков, 4 филиала и 4 представительства, десятки кредитных союзов и е сотни банков Европы, работающих в Литве. Невидимые тропы капитала здесь видны очень отчетливо. Сегодня иностранный капитал — это 90% банковского сектора независимой Литвы. Ранее этого, конечно, не существовало. Однако, быть интегрированным в мировой финансовый рынок — это значит испытывать на себе все то, что происходит с ним. В начале двухтысячных Литва, наряду с другими «балтийскими тиграми», показывала феноменальные темпы экономического роста. Во время же мирового кризиса — именно из-за высокого уровня иностранного инвестирования — эти показатели стремительно упали. При этом, дальнейшая судьба многих литовских финансовых и не только структур зависит от внешнего фактора.

Римантас Рудзкис, главный аналитик банка DnB NORD (Литва):

Если весь наш финансовый сектор зависел бы от одного банка, то при его обвале в Литве был бы ужасный банковский кризис.

Нериус Малюкевичиюс, политолог (Литва):

Другой вопрос, что это очень большой процент. Если глобальный кризис коснется скандинавского сектора – могут быть потенциальные проблемы.

Музей энергетики в Литве постоянно пополняется новыми экспонатами. 1 января нынешнего года коллекцию обогатила Игналинская АЭС. Ее работу пришлось приостановить. Таково было одно из условий, согласившись на которые, Литва вошла в Евросоюз. На Игналинской АЭС производилось до 80% всего потреблявшегося в стране электричества. С потерей такого ресурса Литва вынуждена искать принципиально новых партнеров. Стоит учесть, что производимое на АЭС электричество шло и на экспорт. Доходы от его продажи составляли до 1% от валового внутреннего продукта страны. Теперь, после закрытия, о доходах речи уже не идет. Наоборот, непременно и достаточно заметно повысятся цены на электричество для коммунальных потребителей.

Нериус Малюкевичиюс, политолог (Литва):

Самое главное последствие — мы должны будем переориентировать свой энергетический рынок на европейский рынок. Это и энергетические связи со Швецией, и новый проект электростанции, и всё другое.

Огромный морской и речной флот. Рыболовецкие корабли, заводы по переработке рыбы и широкая сопутствующая инфраструктура. Была. Единая Европа выбрала для Литвы другой водный путь. Ушли мощности, но пришли новые возможности... Сейчас от рыболовецкого флота практически ничего не осталось, как и от рыбоперерабатывающих цехов. Конкуренция на этом рынке в ЕС для Литвы оказалась слишком остра. И сегодня море для Литвы это, прежде всего, клайпедский порт. Знаменитые «Ворота в мир» — весомый процент государственного бюджета. К слову, белорусский грузопоток является вторым по объему в порту. Он составляет более 20% от общего оборота. А около трети бюджета Литвы формируется за счет платы за белорусский транзит.

Нериус Малюкевичиюс, политолог (Литва):

Беларусь — это самый главный партнер. Партнерство Беларуси и литовской транспортной инфраструктуры – это серьезное дело. Надеюсь, что Беларусь останется главным партнером Литвы и клайпедского порта и в будущем.

Дорогу осилит идущий... И для Литвы это путь открытой экономики. Это путь широкого межгосударственного диалога. С соседями по региону, с соседями по континенту. Такой путь Литва выбрала двадцать лет назад. И сегодня, стоя на площади перед Сеймом, которую в народе называют Площадью Независимости, любой может это почувствовать. Через несколько дней, чтобы поздравить Литву с ее праздником, здесь соберутся главы множества государств. Как и Литва, наши страны доказали, что знают: быть конкурентоспособным в глобальном мире — это одновременно искать возможности для максимально широкого взаимодействия и уверенно идти по своему собственному пути.