Исландцы не хотят отдавать по 12 тысяч евро из своего кармана в счет долгов банка «Icesave»

Жители Исландии на референдуме сказали «нет» возврату долгов иностранным вкладчикам банка.

Это кредитное учреждение разорилось два года назад. Потери сотням тысяч британцев и голландцев компенсировали Лондон и Гаага.

Впрочем, затем они потребовали от Рейкьявика возместить убытки. Речь идёт почти о 4 миллиардах евро. То есть, чтобы погасить долги, каждый гражданин Исландии из собственного кармана должен был бы выплатить 12 тысяч евро. Жители посчитали, что не обязаны нести ответственность за ошибки банковских сотрудников. Предварительный итог голосования — 93% бюллетеней с отметкой в графе «против».