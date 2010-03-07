Белорусский лен: латание дыр в «золотом руне»

Когда-то белорусский лён называли «золотым руном». Совсем не мифологический материал стал одним из гарантов благополучия страны, принося постоянную экспортную выручку в 10%. Беларусь прозвали льняной республикой, а растение из семейства льновых гордо разместили на национальную символику – герб.

Сегодня Оршанский льнокомбинат, пожалуй, единственное предприятие в СНГ и Европе, которое производит льняные ткани. Здесь говорят: «Мы находимся между Парижем и Москвой». И на самом деле, белорусский лён знают. Поэтому в Орше старательно внедряют новые технологии и техновинки. Из последнего: машины, которые из грубого льна могут сделать почти гладкий шёлк, а из отходов – фирменный джинс, а еще оборудование, которое раскрашивает полотна в любые краски радуги.

Белорусский центр моды своими патриотическими настроениями старательно покоряет мировые подиумы. Эльвира Жвикова принципиально работает с белорусским льном и штучные силуэты выпускает в массовое производство. Конечно, наш прет-а-порте – не из дешёвых для кармана белорусов, но дизайнеры усердно доказывают – из грубого белорусского льна можно сшить и элегантный couture и стильный casual.

Эльвира Жвикова, главный художественный руководитель Белорусского центра моды:

И даже с сегодняшним льном, который мы имеем в Беларуси, можно создавать интересные вещи.

Побывать в Беларуси и не привезти льняных сувениров — то же самое, что посетить Италию и не увидеть римский Колизей. Эту мысль подтвердил и Сильвио Берлускони во время официального визита в Минск после того как зашёл в минский «Лянок» за покупками.

Наталья Мякшина, директор магазина «Лянок»:

Иностранцы с удовольствием посещают наш магазин. Его знают в и Европе, и в Штатах.

Сергей Левин говорит великолепно и на английском, и ещё на одном языке – языке бизнеса. И он уверен, что белорусский лён – не только красивый проект, а перспективный и прибыльный. Когда-то этот человек прикасался к самым простым предприятиям и делал их золотыми. Такие же планы у него появились и на белорусские льнозаводики. Планы остались планами, но льняные нити повязали его крепко и надолго – в душе он все ещё не против прикоснуться к белорусскому льну и превратить его в золото.

Сергей Левин, бизнесмен:

Рынок мирового льняного текстиля сегодня составляет примерно 500 миллионов долларов сегодня. Мир развивается таким образом, что в ближайшие 25 лет этот рынок может удвоиться — это будет миллиард долларов. Сегодня мы можем получать выручку на Оршу – 150-200 миллионов. Но если мы через 25 лет будем получать выручку в 500 миллионов – это значимый бизнес для белорусской экономики в целом.

Бизнес Оршанского льнокомбината выглядит, как льняное полотно: местами залатанный, местами явно дырявый. Делать хорошую продукцию научились, а вот продавать — нет. Эти проблемы не спрячешь, как и шероховатые узелки на льняной ткани. Складских залежей в Орше – на три месячные нормы, предприятие в долгах, как в шелках. При всех новинках все шаги льнокомбината – это шаги вперёд в прошлое. Поэтому ни о высоких материях, ни о материальных высотах пока говорить не приходится.

Эльвира Жвикова, главный художественный руководитель Белорусского центра моды:

И со льном вполне можно работать. Конечно, не всё идеально, есть свои огрехи, нам хотелось бы видеть и лён с эластаном, и лён с шёлком.

Белорусские льнопроизводители в буквальном смысле связывают по рукам все творческие фантазии наших дизайнеров. Недочеты шиты белыми нитками. У художников нет возможности прийти и элементарно выбрать — что дают, то и берут. Хотя мир балует себя таким волшебным льном, о котором белорусские дизайнеры пока могут только мечтать.

Анастасия Корнева, дизайнер Белорусского центра моды:

Сейчас в мире много обработок: это и пропитка льна, и обработка смягчения, лён с метонитью, с блестящим покрытием. К сожалению, у нас он не представлен в таком большом количестве.

Здесь в центре моды понимают совсем нехудожественные вещи: в мире бум на зелёную экологию, XXI век объявлен веком натуральных волокон, в стране развивается экотуризм, который можно упаковать экопростынями и экополотенцами из экочистого льна. Лен – наша фишка, как у Франции – вино, а в Арабских Эмиратах – нефть. Но при всех козырях льнопроизводители не козыряют в таком популярном за последнее время понятии, как маркетинг, без которого, как подсказывает жизнь, никуда.

Наталья Мякшина, директор магазина «Лянок»:

То тубусов не хватает, то упаковки нет, то машины нет, то ещё что-нибудь. На таком огромном предприятии есть две-три машины, и те недоломанные. Поэтому заявку сделаешь, а потом везут две недели, потому что не на чем привезти. Это же ненормально.

В торговле с белорусским льном – всё шиворот-навыворот. Магазины хотят покупать больше, народ-то просит. А вот по последней заявке на семи листах стоят подтверждающие галочки лишь местами. При забитых складах Орша может выполнить только 20% просьб торговли.

Наталья Мякшина, директор магазина «Лянок»:

Если мы приезжаем на отборку, с нами никто не хочет работать, потому что с нами работать нужно много. Идёшь по складу: это нельзя, это отборка, это оплачено, это по заявке. А что брать? Ничего нельзя. Брать то, что в 2002 году выпущено?

Сергей Левин, бизнесмен:

Если ты что-то можешь сделать, то твой продукт должен оказаться на полках западных магазинов, куда ты делаешь экспорт. Если ты будешь гордо сидеть с льняной салфеткой в Орше, и говорить, что у меня на складе есть суперльняная салфетка, то ты ничего не сделал. Сделал ты тогда, когда ты её продал и твоя салфетка продается по всему миру.

Крупный предприниматель Сергей Левин изучил мировой рынок льна до дыр. Потребности рынка полностью не закрыты. Лён есть, но бизнеса пока с него не сделаешь.

Сергей Левин, бизнесмен:

Прежде всего, нужно начать с чего – нужно научиться выращивать нормальный лён, это задача номер один. И он должен быть такой, как во Франции и как в Бельгии. По крайней мере, не хуже.

В интернете можно найти много интересной информации о том, что из белорусского льна изготавливают евро и доллары. Опровергнуть это или подтвердить могут разве что финансисты. Но речь не об этом. Если в других странах белорусский лён – это валюта, то почему бы нам, если не делать белорусские деньги из белорусского сурового материала, то хотя бы лён обменять на валюту. О такой конвертации думают и мечтают многие.