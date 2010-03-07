С.Мартынов: Прошло то время, когда можно было продавать просто «товар в голом виде»

О белорусской роли в европейской программе «Восточное партнерство» и о том, что её пора наполнять реальным экономическим содержанием рассказал министр иностранных дел страны в интервью программе «Неделя».

При разговоре об итогах внешнеэкономической работы в 2009 году и о задачах на год будущий, был обозначен такой тезис: «Необходимо проводить наступательный маркетинг и гибкую политику». Каков баланс, на Ваш взгляд, между этими двумя понятиями?

Эти два понятия, во-первых, непосредственным образом связаны между собой. Ни для кого не секрет, что мировой кризис, к сожалению, ещё по-настоящему не завершился. И перспективы продолжения некоторых стагнаций на мировых рынках до сих пор существуют. Отсюда возникает необходимость более серьёзной, более агрессивной ценовой конкуренции — выиграть по соотношению «цена-качество». Потому что если мы потеряем имевшиеся у нас рынки, восстановить их будет трудно. Если мы не придём на новые для нас рынки — а придти мы можем только с правильным соотношением цены и качества — мы, соответственно, не сможем развивать свои экспорт и производство. Прошло, очевидно, то время, когда можно было продавать просто товар, условно говоря, в голом виде. Речь идёт о том, чтобы продавать товар пакетом: товар, весь необходимый к нему сервис, особенно для сложных технических товаров, программа обеспечения запчастями на годы вперёд и также обучение работе с ним.

Продолжая тему внешней экономики уже в масштабах «Восточного партнёрства»: в последнее время много говорят о необходимости его экономического наполнения. Одна из Ваших инициатив, прозвучавшая на днях в Венгрии — необходимо проводить или открыть ярмарки проектов «Восточного партнёрства». Что это значит?

Целую гамму таких проектов Беларусь совместно с Литвой и Украиной разработала, согласовала и представила в «Восточное партнёрство». Это проекты, касающиеся инфраструктуры, энергетики, передвижения товаров, совместного подхода к историческим и культурным датам и так далее. Проекты, естественно, требуют финансирования для своей реализации и участия бизнеса в их реализации. Для того, чтобы эти проекты были понятны, ясны и получили поддержку международного бизнеса, которая важна для из реализации, мы и предложили эту идею проведения ярмарки проектов — в различных государствах Европейского союза, государствах-партнёрах — чтобы привлечь внимание к возможностям партнёрства, привлечь внимание к перспективам партнёрства, привлечь поддержку бизнеса под эти проектам. В этом суть этого проекта.

В рамках Вашего визита: стало ли больше определённости касательно концепции «Евронест»?

Беларусь принципиально не может согласиться с какой-либо дискриминацией в рамках «Восточного партнёрства», в том числе, в парламентском измерении этой программы, а именно в «Евронесте». Мы принципиально не можем с этим согласиться в том числе и потому, что это является нарушение принципов самого «Восточного партнёрства», которые были утверждены в Праге. Наша позиция в этом смысле не одинока: я проинформировал коллег-министров о том, что все спикеры парламентов шестёрки государств-партнёров подписали совместное письмо, адресованное председателю Европейского парламента, в котором высказывают именно эту точку зрения.