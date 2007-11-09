Курс - на европейские стандарты

Сегодня на Минском моторном заводе состоится первый запуск автомобильного двигателя Евро-4.

Минский моторный завод первым на постсоветском пространстве изготовил двигатель такого уровня. Причем это совершенно новый силовой агрегат, а не модернизация уже известного мотора.



Продукция предназначена для крупносерийных поставок на МАЗ и другие машиностроительные предприятия республики, а также на экспорт - в том числе для российских заводов. В презентации мотора Евро-4 примут участие руководители белорусских и российских заводов, а также партнеры из Германии.



Двигателестроение во всем мире развивается в сторону ужесточения норм выбросов загрязняющих веществ. За последние 10 лет в Европе "экологические" требования к моторам повысились в 10 раз. Для Беларуси - соответствие новым стандартам означает не только конкурентоспособность на рынке моторов, но и меньше загрязнений от машин пересекающих страну с транзитными грузами.

Любую модернизацию на базе существующих моделей признали бесперспективной. Необходимо было спроектировать целиком новый двигатель. Д-249 - это полуторагодовалое дизельное "детище" моторного завода. Двигатель работает тише, ест меньше топлива, не выделяет дыма.

Минский завод стал первым в СНГ, кому удалось создать дизельный двигатель стандарта "Евро-4". На исторический запуск собрался посмотреть весь цех. Приехали и конкуренты, ведущие параллельные разработки. Цена вопроса - будущие поставки.

А дальше - интрига. В Ярославле над евро-4 еще только работают, а в Беларуси он уже собран. Через два года Россия должна будет полностью перейти на Евро-4.

Новая высота, взятая сегодня белорусскими конструкторами - позволит войти на рынок 2010 года во всеоружии. Двигатель еще предстоит довести до ума. Но это уже дело техники. Самый ответственный этап завершен.

В следующем году стартуют эксплуатационные испытания на МАЗе и ЗИЛе. Серийное производство белорусского Евро-4 начнется в 4 квартале 2010 года.

