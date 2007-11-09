Хороший урожай - стабильность цен

Беларусь - единственная в СНГ страна с государственным регулированием цен на основные продукты питания.

В нынешнем году впервые в республике урожай зерна, с учетом кукурузного - около 8 миллионов тонн, что позволяет полностью обеспечить внутренний рынок, включая потребности животноводческого комплекса.



Как отметили в Минсельхозпроде, в Беларуси, в отличие от России, Казахстана, Украины и Молдовы, не допустили такого резкого скачка цен на молочные и мясные продукты, хлебобулочные изделия, потому что республика в полном объеме обеспечена зерном. В достатке также молоко и мясо, и объемы их производства будут расти.



Столь резкого, как в других странах, роста цен на продукты питания в Беларуси не будет еще и потому, что основную часть продовольствия мы производим сами, за исключением подсолнечного масла, чая, кофе и морепродуктов.



Также в Беларуси создана постоянно действующая комиссия по регулированию рынка отдельных видов сельхозпродукции и продуктов ее переработки. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров.

Комиссия в пределах своей компетенции будет рассматривать вопросы о возможности поставок за пределы страны той или иной сельхозпродукции, и принимать решения с учетом экономических интересов республики.



