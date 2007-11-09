Авиаремонтный завод меняет место жительства

Стоимость переноса Минского авиаремонтного завода может достигнуть миллиарда долларов. При этом большая часть суммы - это цена за землю. По расчетам экспертов 31 гектар в центре города обойдётся российской компании-застройщику "ИТЕРА-ГРУПП" приблизительно в 700 миллионов долларов.



Между тем, здесь уже приступили к оформлению документов для отчуждения земли. Физический же перенос завода начнется в феврале-марте будущего года.

"ИТЕРА" выступает основным подрядчиком строительства делового центра "Минск-Сити" на территории аэропорта "Минск-1". Напомним, Президент Александр Лукашенко до 1 января 2010 года поручил завершить все работы по переносу авиаремонтного предприятия.

