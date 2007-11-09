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Авиаремонтный завод меняет место жительства

09 ноября 2007 09:01
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Стоимость переноса Минского авиаремонтного завода может достигнуть миллиарда долларов. При этом большая часть суммы - это цена за землю. По расчетам экспертов 31 гектар в центре города обойдётся российской компании-застройщику "ИТЕРА-ГРУПП" приблизительно в 700 миллионов  долларов. 

Между тем,  здесь уже приступили к оформлению документов для отчуждения земли. Физический же перенос завода начнется в феврале-марте будущего года.
"ИТЕРА" выступает  основным подрядчиком  строительства  делового  центра "Минск-Сити" на территории аэропорта "Минск-1". Напомним, Президент Александр Лукашенко до 1 января 2010  года поручил завершить все работы по переносу авиаремонтного предприятия.
# Экономика

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