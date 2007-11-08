Белорусские валенки протоптали путь в Европу

Уже следующий сезон модники Германии, Швеции и Австрии встретят в войлочных сапогах, сделанных в Смиловичах.

Валенки - обувь вроде, как и русская, но именно восточная страна-соседка активнее всех закупает наши снеготопы. В Россию уходит почти три четверти белорусских войлочных сапог. Но уже в следующем сезоне традицию отправят на экспорт. Что нашему валенок - иностранцу - эксклюзив.

Ноу-хау рисковало так и остаться в проекте. Оказалось, что не то что Беларуси - в мире попросту не существует такого оборудования. Провели тендер. Новую технологию прочувствовали итальянцы. Обувать не станут - в договоре все четко прописано: им - деньги, фабрике - оборудование. Новую технику ждут уже в этом году.

