Конкурс на лучшее качество продукции и услуг предприятий СНГ продолжается

Семь предприятий Беларуси продолжат участие в конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2006-2007 годов.

В числе претендентов от Беларуси - Мозырский нефтеперерабатывающий завод, БМЗ, предприятие "Милавица" и другие. Продукция этих предприятий хорошо известна на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья, она соответствует международным и европейским стандартам.

Конкурс на соискание премии Содружества за достижения в области качества проводится впервые. Он объявлен в прошлом году по инициативе Беларуси. Уже пройден первый этап. Во втором участвуют 30 организаций, представляющих Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россию, Таджикистан и Украину. Оценку участников будут осуществлять 22 международных эксперта. Итоги конкурса подведут в конце года.