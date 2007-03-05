Географическая удаленность не является препятствием к активному сотрудничеству стран

В столице Арабских Эмиратов городе Абу Даби завершилась встреча президентов Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава Арабских Эмиратов - шейх Халифе бен Заид Аль Нахайян - один из 19 сыновей первого президента страны шейха Заида, благодаря которому на карте мира и появилась эта уникальная федерация - Соединенные Арабские Эмираты. Клан Нахаянов очень влиятельный на этой территории уже ни одно столетие, а в настоящее время его представители практически все занимают ключевые руководящие посты в государстве.

Отметим, развитие сотрудничества с этой страной - одно из важных направлений внешней политики Беларуси в регионе Ближнего Востока. Это государство - наш основной торговый партнер в Персидском заливе. В 2006 году объем взаимного товарооборота превысил 26 миллионов долларов. Беларусь экспортировала в Эмираты товаров на сумму около 24 миллионов. Основные статьи экспорта - продукция машиностроения, нефтепродукты, подшипники, шины и стекловолокно. Причем этот объем может увеличиваться за счет поставок в другие страны Азии и Африки через свободные зоны Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе переговоров в расширенном составе президенты обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран. Александр Лукашенко, обращаясь к шейху Халифе, заявил: "Мы готовы сделать все, чтобы вы могли активно присутствовать в Европе. У нас есть конкретные предложения для рассмотрения. Мы готовы сотрудничать в сфере инвестирования белорусской экономики". В ответном слове президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа подчеркнул, что географическая удаленность не является препятствием к активному сотрудничеству. Объединенные Арабские Эмираты поддерживают связи с более удаленными государствами, чем Республика Беларусь.

На данный момент Александр Лукашенко прибыл на вертолёте в Дубай, где и начнутся переговоры белорусского лидера с вице-президентом премьер-министром Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухамедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вечером вновь в столице Президент Беларуси встретится с наследным принцем Абу Даби.

Кроме того, сегодня будут подписаны членами официальной белорусской делегации сразу несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве, среди которых соглашение об авиасообщении между нашими странами и о струдничестве в области средств массовой информации.