Иностранные инвесторы поверили в Свободные экономические зоны Беларуси

Более 200 миллионов долларов зарубежных инвестиций привлечено резидентами СЭЗ в экономику Беларуси. В лидерах столичный регион и Брестчина.

Создавая Свободные экономические зоны, государство возложило на них большие надежды. Существуя в льготных условиях, предприятия должны были работать на интересы экономики страны. Еще совсем недавно возникали сомнения в целесообразности СЭЗ. Тогда год назад условия были ужесточены: пользоваться льготами было разрешено только тем резидентам, которые выполняют требования государства.

СЭЗ "Минск" в этом оду исполнилось 9 лет. Сегодня это одна из лидирующих свободных экономических зон Беларуси. Жесткие требования государства здесь с пониманием восприняли все предприятия.

У постановления Совета министров было много противников. Но меру пришлось понять и принять. Государство - льготы, резиденты СЭЗ - импортозамещающую продукцию и инвестиции. Тем же, кто не согласился, пришлось перейти на работу в общих условиях.

В прошлом году девять организаций вышло из состава Свободных экономических зон. И хотя количество резидентов сократилось, качество стало лучше. Предприятия стали более добросовестно выполнять возложенные на них государством функции привлекать инвестиции в экономику Беларуси и увеличивать экспорт.

Сегодня в льготных условиях как резиденты СЭЗ в Беларуси работает 269 организаций. Из них более 120 в столичном регионе. Более половины произведенной здесь продукции экспортируется, а то что остается в стране выпускается по программе импортозамещения. Значительно выросли и объемы привлеченных инвестиций.

Оправдывают ожидания государства СЭЗ и по социальным показателям. Среднемесячная зарплата на предприятиях-резидентах достигает 600 тысяч белорусских рублей. На дополнительно введенные рабочие места только в прошлом году было принято более 4.500 человек.