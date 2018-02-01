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К 2020 в Беларуси планируется производить 9 миллионов молока в год

01 февраля 2018 12:08
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Новости Беларуси. В Беларуси 80 % молочной сыворотки идет на переработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 1 февраля сообщили в Институте мясо-молочной промышленности. Такой показатель выше среднеевропейского. Его достигли за счет внедрения инновационных методов переработки сырья. Это позволяет выпускать более качественный продукт, в частности, с повышенным содержанием белков.

К 2020 в Беларуси планируется производить 9 миллионов молока в год-1

Между тем, эксперты отмечают и проблемы в отрасли. К примеру, излишний расход энергии на производствах.

К 2020 в Беларуси планируется производить 9 миллионов молока в год-4

Алесей Мелещеня, директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:
Наша отрасль не стоит на месте, и она постоянно ищет новинки. Сейчас целый ряд предприятий стали выпускать новый для нас творог с повышенным содержанием сливочных белков, которые раньше уходили вместе с сывороткой. Это позволило улучшить его качество и потребительские свойства.

К 2020 в Беларуси планируется производить 9 миллионов молока в год-7

Башир Узденов, директор инжиниринговой компании (Россия):
В Беларуси (и в России, конечно) те новые предприятия, которые сейчас вводятся, делаются, в принципе, очень близко к последним, передовым технологиям.

К 2020 в Беларуси планируется производить 9 миллионов молока в год-10

Роман Песоцкий, инженер-технолог компании по продаже промышленного оборудования (Украина):
Я знаю, в Беларуси очень плотно занимается руководство и правительство развитием рынка молока, производством молочных продуктов. Поэтому это перспективно.

Добавим, что планируется увеличить объем производства молока к 2020 году в Беларуси до 9 миллионов тонн. А экспорт составит две трети от этой цифры.

# Экономика # Сельское хозяйство # Фотофакт # Алесей Мелещеня # Башир Узденов # Роман Песоцкий

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