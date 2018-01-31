Иностранные туристы посетили 31 января крупнейший производитель карьерной техники «БелАЗ»

Новости Беларуси. «БелАз» в камуфляже и еще немало неожиданных открытий из мира гигантских машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «БелАз» в камуфляже и еще немало неожиданных открытий из мира гигантских машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший производитель карьерной техники 31 января открыл двери для иностранных туристов.
Откуда на капоте 240-тонного грузовика сова, лось и собака? С какими впечатлениями гости покидали жодинское предприятие? Ответы в материале СТВ.