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Иностранные туристы посетили 31 января крупнейший производитель карьерной техники «БелАЗ»

31 января 2018 19:15
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Новости Беларуси. «БелАз» в камуфляже и еще немало неожиданных открытий из мира гигантских машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные туристы посетили 31 января крупнейший производитель карьерной техники «БелАЗ»-1

Крупнейший производитель карьерной техники 31 января открыл двери для иностранных туристов. 

Откуда на капоте 240-тонного грузовика сова, лось и собака? С какими впечатлениями гости покидали жодинское предприятие? Ответы в материале СТВ.

Иностранные туристы посетили 31 января крупнейший производитель карьерной техники «БелАЗ»-4

Иностранные туристы посетили 31 января крупнейший производитель карьерной техники «БелАЗ»-6

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

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