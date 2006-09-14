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Интернет-торговлю возьмут под контроль

14 сентября 2006 11:33
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Отныне виртуальная торговля будет разрешена только интернет-магазинам, зарегистрированным государственным центром безопасности информации и имеющим национальный домен. Соответствующее постановление принято Советом министров Беларуси для совершенствования механизма розничной торговли по образцам с использованием интернета. Согласно документу, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут продавать товары через интернет-магазины. Их доменное имя должно быть зарегистрировано в установленном порядке в адресном пространстве национальной сети интернет. Регистрация доменного имени сайта подтверждается документом, выданным государственным центром безопасности информации при Президенте.
# Экономика # Интернет-магазины

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