Торговый бизнес страны получил дополнительную свободу в выборе поставщиков

Правительство сняло обязательную квоту на белорусские товары в розничной сети. Эти ограничения были введены для защиты интересов местных производителей. Удельный вес отечественных товаров в Беларуси составлял около 70% в зависимости от региона. Сегодня такие нерыночные меры свой ресурс исчерпали. Ограничительные квоты не только сдерживали более активный выход на рынок операторов торгового бизнеса нового формата, но и создавали проблемы для белорусских поставщиков в условиях увеличения внутреннего спроса. С отменой обязательной квоты торговый бизнес получил дополнительную свободу в выборе поставщиков.