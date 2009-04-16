Юрий Назаров: чехи готовы инвестировать в создание учебного центра по изучению новых технологий

Инвестиции в лесную отрасль Беларуси за три года возросли почти втрое. В нынешнем году отечественные лесоводы планируют привлечь еще около 200 миллардов рублей извне.

Реализовывать инвестиционные программы будут по 20-ти направлениям. А чтобы владельцы свободных капиталов не заблудились, Минлесхоз подготовил специальный инвестиционный путеводитель, – в нем собраны все привлекательные предложения.

– Чехи готовы инвестировать в создание учебного центра по изучению новых технологий, – рассказал телеканалу СТВ заместитель Министра лесного хозяйства Беларуси Юрий НАЗАРОВ. – У них есть интересные наработки по изготовлению канатных установок. Для Беларуси это актуально, потому что часть территории лесного фонда – это заболоченные участки, где древесину традиционным способом очень трудно брать. Поэтому, действуют сезоны заготовок. Благодаря чешским канатным установкам, мы надеемся, что сможем использовать древесный ресурс в более полном объеме.

Еще одним инвестиционно привлекательным направлением, как ожидается, станут предприятия по выпуску местных видов топлива. На создание производств по его заготовке направят более 20 миллиардов рублей. Продолжится создание новых предприятий по выпуску пеллет – биотоплива из отходов древесины. Кстати, опытом белорусов в этом направлении уже заинтересовались российские коллеги.

– Посмотрели перерабатывающее оборудование. В части утилизации отходов у нас работает восемь таких производств, но нам этот опыт интересен, – рассказал телеканалу СТВ заместитель начальника управления Департамента лесного фонда Вологодской области Виктор ЛАСОНОВСКИЙ.