Современные локомотивы и тепловозы отремонтируют в Орше

50 самых современных локомотивов в республике, тепловозы ТЭП-70, теперь ремонтируют в Орше.

Капитальный ремонт этой техники ранее производился в России, причём белорусам он обходился в 23% от стоимости самого локомотива. Теперь себестоимость замены основных узлов снизилась в разы. Энергоресурсосберегающие технологии, внедрённые на предприятии, также уменьшили затраты на ремонт.

В новом цеху созданы всё условия для продуктивной работы. Освещённость, температура, шумоизоляция соответствуют ГОСТам. Как следствие - высокая производительность труда.

Газовое инфракрасное отопление, энергосберегающие лампы, автономные компрессоры с частотными преобразователями - это лишь некоторые элементы для экономии энергоресурсов. Главный из них - современнейшая блочно-модульная котельная. Благодаря введению её в строй железнодорожники стали экономить экономно.

Снижение себестоимости капитального ремонта локомотивов положительно сказывается на стоимости пассажиро- и грузоперевозок. Ведь деньги, сэкономленные на ремонте, частично покрывают стоимость билетов.

