Заказчик отказался от продукции стоимостью 1,5 миллиона долларов

Гомельский завод по производству удобрений потерял покупателей и приобрёл затоваренность складов.

Гомельский химический завод – единственный в республике производитель гербицидных удобрений. «Раундапом» – так называется этот продукт, планировали обеспечить предприятия трёх областей республики. Минской, Гродненской и Гомельской. Сырьё, стоимостью в 1,5 миллиона долларов, импортировали из Америки. Переработали, произвели. А готовое удобрение оказалось невостребованным.

– Письмо министерства сельского хозяйства и продовольствия, об объёмах поставок гербицидов в адрес гомельского химического завода. Где 250 тысяч литров минская область, 100 тысяч гродненская. В настоящее время этот раундап не востребован сельхозорганизациями минской и гродненской областей, поэтому завод вынужден искать других покупателей, – сказал главный специалист комитета государственного контроля гомельской области Дмитрий ГЮНТЕР.

Этот случай, пожалуй, уникальный. Затоваренность склада – вина не производителя, а покупателя. Последний, сделав заказ, отказался его оплачивать. Сегодня продукция стоимостью в 4,5 миллиарда рублей томиться в хранилище.

– Мы неоднократно разговаривали с комитетами, а так же обменивались письмами. На сегодняшний день ситуация такова, что цена, заявленная на сегодняшний день не устраивает данные области, – сказал главный инженер Гомельского химического завода Дмитрий ЧЕРНЯКОВ.

Представители гродненской и минской областей предложили заводу альтернативу: отсрочить платежи на полгода. Или сбыть продукцию местным райагросервисам. Чтобы реализовать гербицид у производителей осталось меньше месяца. Применять препарат после сева озимых нельзя.

– Это высокоэффективный гербицид сплошного действия, предназначенный для борьбы с различными видами сорняков в сельском хозяйстве, – уточнил начальник цеха сульфита натрия ОАО «Гомельский химический завод» Владимир ВОРОТЫНЦЕВ.

Получается, что гомельчане трудились не на урожай будущего года, а на склад. Да и перед представителями госконтроля приходиться оправдываться.

Если бы ни это большое но, предприятие вполне могло бы претендовать на звание преуспевающего. Сегодня продукцией гомельского химического завода удобряют поля не только в Беларуси, но и в Польше, Украине, Румынии и Хорватии.